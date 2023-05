Berisha: Protesta dhe mosbindje civile

16:25 20/05/2023

Pas humbjes së zgjedhjeve të 14 Majit, ish-kryeministri Sali Berisha thotë se qeveria “Rama” mund të rrëzohet vetëm me protesta dhe mosbindje civile. Teksa vijoi akuzat për blerjen e votës, në bashkëbisedimin me ndjekësit e tij në rrjetet sociale, ai tha se analiza e humbjes së zgjedhjeve do të bëhet pas dokumentimit të të gjitha provave.

Për Berishën, votimi i detyrueshëm do të ishte zgjidhje për të ndaluar blerjen e votave. Për ndryshimin e Kodit Zgjedhor, është i gatshëm të bashkëpunojë dhe me Edi Ramën.

Teksa ndjekësit e tij në rrjetet sociale e shikojnë koalicionin me Metën një arsye pse opozita dështoi në zgjedhje, Berisha ka dhënë vlerësimin e tij për bashkëpunimin me PL.

Ish-kryeministri u bëri thirrje deputetëve demokratë për bashkimin e PD, duke theksuar se Lulzim Basha dhe Enkelejd Alibeaj janë të vetëpërjashtuar nga partia.

