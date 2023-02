Berisha: Protesta e 11 Shkurtit, sipari i një revolucioni

23:33 09/02/2023

“Rama pagoi McGonigal për të shkatërruar opozitën”

Për kreun e Partisë Demokratike, 11 Shkurti nuk do jetë thjeshtë dhe vetëm një protestë, por sipari i një revolucioni që nuk do të ndalet deri në largimin e Edi Ramës. Në takimin me demokratët e Njësive 6, 7 dhe 16 në kryeqytet ai theksoi se protestat do të vijojnë.

Sali Berisha: Këtu nuk ka ligj më, këtu ka vetëm një frymë: Të plaçkisin sa më shumë. Këta janë një organizatë kriminale. E shtuna shënon fillimin e revolucionit për rivendosjen e pluralizmit politik, fitoren e vlerave demokratike.

Berisha akuzoi kreun e qeverisë se duke korruptuar ish-drejtuesin e lartë të FBI-së kërkoi të shkatërroi opozitën.

Sali Berisha: Në një përpjekje të sinkronizuar shqiptaro-ndërkombëtare për të lënë vendin pa opozitë në mënyrë që Rama të qeverisë pafundësisht siç thoshte vetë deri në vitet 30, 40.

Akuzat nuk i kurseu as ndaj ish-kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha.

Sali Berisha: Ish-kryetari peng i Edi Ramës, tani besoj se nuk ka njeri dyshim më. Peng i Edi Ramës dhe sot që ka dalë ky skandal nuk guxon të dalë e të thotë një fjalë sepse është peng. Sot, ai nuk ndjen asnjë përgjegjësi para jush.

Ai ftoi demokratë dhe qytetarët nga i gjithë vendi që të bëhen pjesë e protestës së të shtunës, e cila sipas tij do jetë më e madhja që ka parë ndonjëherë Shqipëria.

