Berisha: Protesta e 6 Dhjetorit, jo anti-europiane

15:49 19/11/2022

“Do t’i tregojmë BE-së gjendjen e vërtetë të Shqipërisë”

Sali Berisha këmbëngul se thirrja e protestës së opozitës në 6 Dhjetor në të njëjtën ditë që liderët e BE do të mblidhen në Tiranë në samitin e Këshillit Europian nuk është qëndrim anti-Europë.

Sipas tij, shqiptarët e thirrur nga demokratët për të dalë në rrugë kundër qeverisë, do t’i tregojnë Kryeministrave të unionit gjendjen e vërtetë të demokracisë së Shqipërisë.

“Është një qëndrim kryekëput pro europian, një qëndrim që synon t’i thotë Europës së krahas narkoshtetit të Edi Ramës, krahas politikave të shpopullimit që shndërroi shqiptarët në kombin e gomoneve, krahas regjimit të monizmit të plotë që ka degdisur Shqipërinë 4 vende nën Vietnamin komunist për indeksin e zbatimit të ligjit”.

Për herë të parë liderët e uninionit europianë kanë vendosur ta zhvillojnë samitin e radhës së Dhjetorit në Ballkanin Perëndimor, pikërisht në Tiranë. Tv Klan mëson se autoritetet qeveritare po mendojnë si vendin më të përshtatshëm për mbajtjen e këtij samiti në Air Albania, ndërsa nga opozita ende nuk e kanë një vendim për vendin ku do protestojnë.

“Do të përcaktohet”.

Vendimin e Berishës për të zhvilluar protestën e radhës në të njëjtën ditë me samitin e Këshillit Europian eksponentët më të rëndësishëm të shumicës si kryebashkiaku Veliaj, kreu i grupit parlamentar Balla dhe dy ministrat Çuçi e Peleshi e cilësuan si provën më të dukshëm se selia blu është vegël e Kremlinit. Kundër këtij vendimi u pozicionua dhe deputeti demokrat Kreshnik Çollaku që ju kërkon ta ndryshojnë datën e protestës pasi kjo do të ishte dhurata më e madhe që do t’i vendosnin në duar Kryeministri Rama.

