Berisha: Protesta e datës 11 më madhështorja, ky revolucion do njohë të gjitha format e protestave dhe mosbindjes civile

Shpërndaje







20:15 07/02/2023

Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zhvilluar një takim me të rinjtë e FRPD-së.

Gjatë fjalës së tij, kryedemokrati Berisha është shprehur se protesta e datës 11 Shkurt do të jetë madhështore teksa ka shtuar se ky revolucion do të njohë të gjitha format e protestave dhe mosbindjes civile.

Sali Berisha: Ky duhet të largohet një ditë e më parë nga pushteti. Protesta e datës 11 le të jetë ajo më madhështorja. Ky revolucion do të njohë të gjitha format e protestave dhe mosbindjes civile. Ky do të jetë revolucioni i të rinjve e të rejave që shpëtojnë Shqipërinë.

Gjatë fjalës së tij, kryetari i PD-së Berisha ka thënë se kryeministri Rama ka pasur si synim shkatërrimin e opozitës së vendit teksa shton se “Rama beson se do ta përjashtojë PD-në nga zgjedhjet duke i konfiskuar flamurin e saj”. Këtë e ka hedhur poshtë duke thënë se ai flamur do të përmbysë regjimin e drogës dhe të vjedhjeve të Ramës.

Sali Berisha: Ndaj këtyre ka vetëm protestë, mosbindje civile, largimi i tyre. SI mund të jetë Kryeministria strofulla e një hajduti, e kreut të një organizate kriminale, stroful e një Makbethi që kontrakton vrasës me pagesë për të shkatërruar opozitën e vendit. Vendi i tij është burg dhe vetëm burg. Duhet të ngrihemi fuqishëm, duhet ta largojmë atë nga pushteti. Revolucioni ynë nuk ndalon kurrë deri në fitoren e plotë. Ai beson se do të përjashtojnë PD-në nga zgjedhjet duke i konfiskuar flamurin e saj. Le të betohemi ne sonte se ai flamur do të përmbysë regjimin e drogës dhe të vjedhjeve të Edi Ramës. Shqipëria po përpëlitet në kthetrat e mafies Rama-Veliaj. Ne jemi të gatshëm për çdo sakrificë për të shpëtuar Shqipërinë. Ju përgëzoj, jeni të parët që e filluat revolucionin. E filluat me guxim: Por le t’i themi Ramës, nuk ke parë gjë akoma! Largohu, largohu. Të betohemi për t’i dalë Zot Shqipërisë. /tvklan.al