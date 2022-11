Berisha: Protesta e radhës vendoset brenda dy ditëve

11:45 17/11/2022

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, gjatë një prononcimi për gazetarët ka folur për protestën e radhës që do të zhvillojë opozita. Ai nuk caktoi datë dhe vend, por tha se do të vendoset brenda dy ditëve. Po ashtu Berisha u pyet nga gazetarët se çfarë nënkupton kur thotë “që do të vijnë qytetarët shqiptarë të përcjellin disa mesazhe konkrete parlamentit”. Berisha u shpreh se “ato gjëra i di populli. Populli vjen këtu për të sjellë mesazh”.

Pyetje: Çfarë nënkuptoni kur thoni që do të vijnë qytetarët shqiptarë të përcjellin disa mesazhe konkrete parlamentit?

Sali Berisha: Do ia përcjellin, shko e pyete. Do t’i hyjnë vezirit brenda thua? Ato gjëra i di populli. Populli vjen këtu për të sjellë mesazh.

Pyetje: Protesta e radhës do të jetë tek parlamenti?

Sali Berisha: Protesta nuk është vendosur akoma do vendoset brenda 2 ditëve.

Pyetje: Do jetë bvrenda këtij viti?

Sali Berisha: Brenda këtij viti? Padiskutim.

Pyetje: Në sa Dhjetor?

Sali Berisha: Këtu zbret Europa. Europa do të shohë popullin e saj. Populli i Europës është popull opozitar. Nuk caktova datë. Por populli opozitar do të jetë këtu patjetër. As mos e diskutoni atë punë. Nuk ndërpritet më kjo. Është betejë për votën e lirë, është betejë për lirinë, për të ardhmen e Shqipërisë. Asgjë nuk mund të na ndalojë ne në këtë betejë./tvklan.al