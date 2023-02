Berisha: Protesta ishte nisja më dinjitoze e revolucionit

18:33 12/02/2023

“Nisja më dinjitoze, më e merituar e revolucionit tonë demokratik paqësor”, e cilësoi Sali Berisha protestën e së shtunës gjatë një takimi që zhvilloi pasditen e kësaj të diele me kryetarët e degëve të Tiranës, të deleguar, kryetarët e FRPD në degë dhe kryetaret e Lidhjes Demokratike të Gruas. Kryedemokrati tha se protesta madhështore ka pushtuar të gjithë mediat e botës, e sipas tij, nuk ka sukses më të madh në arenën ndërkombëtare se sa ky.

“Së pari, edhe njëherë dua të falënderoj me mirënjohjen më të thellë, ato qytetare dhe qytetarë, të falënderoj të gjithë pjesëmarrësit dhe organizatorët e atij cunami që jehoi në Shqipëri dhe botë më shumë se çdo protestë tjetër qe kemi organizuar deri më sot. Ishte ajo, nisja më dinjitoze, më e merituar e revolucionit tonë demokratik paqësor. Në qoftë se ne dolëm në 6 dhjetor, në protestën më të pazakontë që Shqipëria kishte njohur ndonjëherë, ne me 6 dhjetor na nxori mbrojtja e të vërtetës në shesh. Ne kishim vetëm një mesazh, që mikëpritësi juaj është turpi i Shqipërisë dhe i botës dhe se ju jeni të mirëseardhur në këtë vend, si miq të mëdhenj të kombit tonë.

Ne e ndërmorëm atë akt sepse nuk mundesh kurrë të pranonim që një samit evropian të përdorej për kreun e një organizate kriminale si makeup. Nuk mund ta pranonim ne një gjë të tillë. Por në një hark kohor të shkurtër u faktua para gjithë botës sa të drejtë kishim ne. Në dhjetor mediat e botës e dhanë lajmin gjerësisht protestën tonë, por mbizotëroi lajmi i atentatit që ata bënë. Megjithatë në dhjetor pati edhe nga ata që thanë se ishin tensione të brendshme politike. Koha provoi se ne dolëm për të vërtetën në rrugë, për të ju thënë të vërtetën liderëve evropiane se çfarë përfaqësonte Edi Rama. Se koha provoi se ne bëmë një nga veprimet më të goditura, më të duhura të ekzistencës tonë.

Zhvillimet e mëpasshme, faktuan se ky individ, ky njeri dhe bashkëpunëtorët e tij të ngushtë nuk njohin asnjë kufi, asnjë normë, asnjë ligj, asnjë moral. Nuk ndalen para asnjë veprimi për hir të pushtetit të tyre të krimit. Hapja dje e revolucionit tonë, me një protestë aq madhështore ka pushtuar të gjithë mediat e botës. Agjencitë më të mëdha, por tani siç ishte Shqipëria në mesin e ciklonit gjatë dy javëve, në protestën tonë, në lajmet, ishte Edi Rama me McGonigalin, që kishte korruptuar dhe e kishte porositur si vrasës me pagesë kundër opozitës. Nuk kishte sukses më të madh në arenën ndërkombëtare se sa ky. Protestën tonë e përcollën gjerësisht të gjitha agjencitë, të gjitha mediat e mëdha të Amerikës, Europës, Kanadasë dhe vendeve të lira”, tha Berisha./tvklan.al