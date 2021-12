Berisha: Protestë kombëtare më 20 Dhjetor

23:58 16/12/2021

“Të shtunën anëtarësia ratifikon vendimin e shkarkimit të Bashës”

Ashtu siç edhe kishte premtuar gjatë takimeve të foltores, ish-kryeministri Sali Berisha ka thirrur më 20 Dhjetor protestën kombëtare, datë që përkon me zhvillimin në Tiranë të takimit të radhës së Ballkanit të Hapur. I ftuar në emisionin opinion në Tv Klan, ai bëri të ditur se shqiptarët do të protestojnë pikërisht kundër projektit ‘Open Balkan’ dhe njëkohësisht edhe kundër grabitjes nga qeveria

Ai tha se Lulzim Basha sot është thjesht një deputet dhe se Partinë Demokratike e drejton Kuvendi Kombëtar. Sa i përket procedurës së ndjekur për ratifikimin e shkarkimit të Bashës në anëtarësi, Berisha pati këtë shpjegim. Ai ripërsëriti edhe një herë akuzat ndaj tij se është peng i Edi Ramës me dosjen Muzin dhe atë të Toyota Yaris.

Berisha tha se Basha është bërë një me Edi Ramën edhe sa i përket 21 Janarit, ndërsa theksoi se ai u qëndron deklarimeve të bëra edhe më parë për atë ngjarje. Ai rikonfirmoi se do jetë pjesë e garës për lidershipin e ri të Partisë Demokratike, proces që do të finalizohet më 22 Mars.

