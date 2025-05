Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, në takimin përmbyllës të tij në Tropojë, ka publikuar një mesazh që i ka ardhur nga një emigrant në Itali.

Sipas Berishës, emigranti ka kërkuar rikthimin e tij në atdhe.

Ish-kryeministri i është shprehur se pas fitores së Partisë Demokratike në zgjedhjet e 11 Majit, ai dhe çdo emigrant tjetër do të rikthehet në vend e për 5 vite nuk do të paguajë asnjë taksë.

“Sot, një biznesmen nga Napoli më dërgonte një mesazh. Doktor thoshte, kam një sipërmarrje këtu, kam 100 punëtorë, kam prenotuar 2 autobusa, do vij bashkë me ta të votoj më 11 maj. Por unë, pas fitores dua të rikthehem.

Dy rreshta i shkrova: 5 vjet, pa asnjë taksë. Je i mirëseardhur!

Jo vetëm kaq. Po do ketë kredi për strehim. Do ketë kredi të buta për biznes. Do paguajmë çdo çmim për ta rikthyer kombin në rininë e tij. Për këta fëmijë, për këta të rinj. Do bëjmë gjithçka të shkollohen në shkolla më të mira. Do të dyfishojmë buxhetin për arsimin. Mësuesit do kenë rrogë minimale 1500 euro. Shkollat do të digjitalizohen tërësisht”, tha Berisha.

/tvklan.al