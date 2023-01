Berisha pyet ministrat: Ka ardhur Rozeta Dobi në shtëpitë tuaja ndonjëherë?

Shpërndaje







16:34 16/01/2023

Me debate ka nisur ky sesioni i ri parlamentar. Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha u shpreh në fjalën e tij në seancën e parë për këtë vit se parlamenti është shndërruar në një dhunues të Kushtetutës dhe ligjeve të vendit. Kreu i demokratëve iu drejtua ministrave duke përmendur rastin e Rozeta Dobit. Sipas Berishës, parlamenti është shndërruar në funksion të Edi Ramës.

“Ky parlament është shndërruar në një dhunues madhor, amoral të kushtetutës dhe ligjeve të vendit. Ky parlament, për shkak të një personi, i cili ka inkriminuar veten nga këmbët tek koka, funksionon në kundërshtim me çdo parim të parlamentit të një vendi të lirë. Ky parlament u mohon deputetëve të drejtën e tyre kushtetuese. Ky parlament është shndërruar i tëri në funksion të një njeriu, i cili ka, fjalor të vetëm, argument të vetëm sharjen si një ordiner. Kam paraqitur prej muajsh ligjin e heqjes së parashkrimit për kryeministrat. Në çdo parlament tjetër kjo do të përshëndetej kur këtë e bën një ish-kryeministër. Ju nuk guxoni sepse e dini që kreu juaj kryeson një organizatë kriminale. Ju i keni mbushur dyshekët, frigoriferët, lavatriçet, kontot me para të vjedhura. Niko, ka ardhur Rozeta në shtëpinë tënde ndonjëherë? Zonjë ka ardhur Rozeta tek ti ndonjëherë? Ulsi thonë edhe për tu këta të tutë që të ka hyrë në shtëpi? Atë unë nuk e di. Ku është Ballukja? Moj zonjë, ne nuk kemi detyrë tjetër, vetëm kontrollin. 620 mijë shqiptarë që kanë votuar kundër jush kanë votuar për ne që t’ju kontrollojmë. Kaq kemi ne në dorë dhe ju bëni gjithçka që të bllokoni kontrollin. Thuajini Edi Ramës që në mënyrë absolute nuk do të pranohet kjo. Ne nuk duam t’ju bllokojmë asgjë ju, ju kërkoni të na bllokoni ne sepse e dini që ai ka firmosur si me qenë kryetari i një organizate kriminale, se ai ka udhëtuar 137 herë, më shumë se çdo sheik në botë!”, u shpreh Berisha./tvklan.al