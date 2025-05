Qëndrimin e Departamentit Amerikan të Shtetit, në përgjigje të gazetarit Marc Caputo lidhur me mundësinë e udhëtimit të Sali Berishës në SHBA, sipas të cilit “nuk do të lejohet që interesat e politikës së jashtme apo marrëdhëniet me Shqipërinë të mbahen peng nga vendime të politizuara të epokës së Biden-it”, kryedemokrati e cilësoi si shpërblim për demokratët që qëndruan në kauzën e drejtë.

“DASH jep përgjigjen më të fuqishme atyre përpjekjeve që u bënë për një Shqipëri pa opozitë nga Edi Rama në mendësinë e etërve të tij, Xhorxh Soros dhe Antoni Blinken. Ky vendim i një rëndësie të madhe, shkëputjes dhe mospranimit të vendimeve politizuese, përpjekjeve të administratës së mëparshme që për shkak të lobimit korruptiv të Edi Ramës dhe Sorosit, të ndëshkonin opozitën konservatore, përfunduan njëlloj si ai firmosi, aty ku e kanë vendin. qëndruan për të vërtetën, e cila vonon, por nuk harron”, tha Berisha.

Teksa falenderoi Sekretarin Amerikan të Shtetit Rubio dhe presidentin Trump, Berisha tha se një udhëtim i tij përtej oqeanit mund të ndodhë vetëm pas zgjedhjeve për shkak të angazhimit në fushatë.

“Nuk kisha ndonjë plan për udhëtim dhe natyrisht nuk mund të them se do të udhëtojë këto 2-3 ditë sepse janë ditët e kulmit të fushatës. Sigurisht në një kohë më të përshtatshme do kisha shkuar, por ky vendim nuk humbet vlerë, është një vendim jashtëzakonisht i çmuar”, tha ai.

Sqaron se pas largimit nga detyra e kryeministrit nuk ka kërkuar vizë për të udhëtuar drejt Shteteve të Bashkuara dhe se qëndrimi më i fundit i DASH është dëshmi e qartë e rënies së “non gratës” së tij nga SHBA.

“Pyetja është se non grata është konsideruar vendim politik. Është paekuivok”, tha Berisha.

Berisha është i bindur se ky qëndrim i DASH-it do të ketë ndikim ditën e zgjedhjeve.

“Tani besoj se është koha të bashkohen dhe të mos votojnë asnjë forcë tjetër përveç Partisë Demokratike”, tha Berisha.

