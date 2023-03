Berisha: Rama, armik i PD-së dhe pluralizmit

19:45 05/03/2023

“Do të marrim pjesë në zgjedhje dhe do të fitojmë”

Për kreun e opozitës, Sali Berisha nuk ka asnjë dyshim se pas vendimin të Gjykatës së Apelit për të kthyer çështjen e vulës së PD-së në Shkallë të Parë, qëndron Edi Rama.

Fillimisht gjatë një takimi me kandidatët për kryebashkiak dhe më pas edhe para anëtarëve të Këshillit Kombëtar, ai theksoi se pavarësisht këtij vendimi partia që ai drejton është e vendosur të marrë pjesë në zgjedhjet vendore të 14 Majit.

“Edi Rama u përpoq që të mos hyjmë në zgjedhje, që t’i bojkotojmë, por ne nuk bojkotojmë as zgjedhjet as Shqipërinë. Ne do t’i qëndrojmë me gjithë forcën tonë interesit kombëtar, vlerave demokratike”.

Ramën e shpalli armik, jo vetëm të demokratëve, por edhe votës së lirë dhe pluralizmit politik.

“Jemi këtu për t’i thënë Edi Ramës se jo sot, por prej shumë kohësh, ne të kemi shpallur armik të PD-së dhe votës së lirë. Ti je një armik i Amerikës”.

I ashpër u tregua edhe me dyshen Basha-Alibeaj, të cilët tha se edhe një herë i shërbyen Edi Ramës për të goditur Partinë Dmokratike.

“Edi Rama u shërbye nga dy pengje të cilët luajtën rolin më të ulët. Këta dy persona nuk mund te kenë me lidhje me PD-ne. Këta janë histori turpi. Partia demokratike ndahet në mënyrën më përfundimtar. Sot ka vetëm nje pd dhe ajo eshte partia e anëtarësisë saj. Ajo eshte e pamposhtur. Gabojne shume rende ata qe mendojnë se me vendime antikushtetuese do mposhtin kete force politike”.

Krahas zgjedhjeve ai tha se opozita që drejtohet prej tij do t’i qëndrojë përballë Kryeministrit Rama edhe me protesta.

“Ne duhet t’i qendrojmë dhëmbë për dhëmbë këtij armiku të egër, ne duhet t’i dalim zot Shqipërisë, duhet t’i shkurtojmë jetën kësaj qeverisje. Ne duhet të angazhohemi me të gjitha metodat e luftës të mosbindjes civile paqesore dhe metoda të tjera duke i faktuar atij se do na ketë përballë deri në largimin e tij nga skena politike”.

Afati i fundit për regjistrimin e partive që do të marrin pjesë në zgjedhje është e hëna e 6 Marsit dhe demokratët e drejtuar prej Berishës duhet të përcaktojnë mënyrën se si do të dalin në zgjedhje.

