Berisha: Rama, armiku i votës së lirë

Shpërndaje







23:11 04/02/2024

“Nesër të protestojmë para Parlamentit”

Ne fjalën e tij përpara mbështetësve, ish-kryeministri Sali Berisha bëri thirrje që të dalin pasditen e së hënës dhe te protestojnë përpara Parlamentit kundër atij që e cilëson si i armiku i votës së lirë, kryeministrit Edi Rama.

Berisha shtoi se “Rama e konsideron si pronë private Parlamentin, por mos të mendojë se do të arrijë paqen e tij me asgjësimin e Parlamentit dhe me arrestimin e kreut të opozitës”.

Tv Klan