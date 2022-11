Berisha: Rama do lebetitet nga protesta e qytetarëve

23:21 05/11/2022

“Do të ulim çmimin e energjisë në 76 Lekë”

Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është i bindur se 12 Nëntori do jetë vetëm hapja e siparit të protestave të opozitës deri në largimin e Edi Ramës nga pushteti. Nga zona e Astirit ku zhvilloi një takim me simpatizantë të opozitës, ai tha kjo betejë nuk do të ketë më kthim pas.

“Në 12 Nëntor le të lebetitet nga vrulli, guximi, trimëria juaj, e qytetarëve të Tiranës dhe Shqipërisë. Ky hajdut vendin e ka në burg”.

Ramën e akuzoi jo vetëm për inceneratorët dhe shpërdorim të parasë publike, por edhe si një armik të armik të shqiptarëve.

“Po pyesin këto kohë mediat britanike dhe botërore: Ç’po ndodh me shqiptarët? Çfarë po ju vret atyre shpresën? Po ndodhin shumë gjëra. Por ajo që vret më shumë shpresën është humbja e besimit tek vota. Se shqiptarët nuk janë të pa mençur, jo, janë të mençur, por dhe ata e kuptojnë se nëse në vendin e tyre pushteti do të ndërrohej me votë, një njeri si ky nuk mund të rrinte as 4 ditë në pushtet. Por ky plaçkit votën, ndaj dhe ata ikin”.

Akuza të forta lëshoi edhe në drejtim të ambasadorëve, të cilët sipas tij po keqinformojnë qeveritë e tyre për opozitën.

“Nuk mund të pranoj kurrë që ambasadorë të korruptuar në mënyrën më të paimagjinueshme të mund të raportojnë dhe shpifin, nuk ka rëndësi për cilin, por në mënyrë monstruoze vetëm e vetëm për të dëmtuar opozitën shqiptare”.

Edhe pse negociatat për bashkimin e PD dështuan, Berisha tha se dera e forcës që ai drejton mbetet e hapur për të gjithë demokratët.

“Treni nuk mund të ndalet. Treni ynë është nisur drejt fitores. Nuk ka të ndalur. Për çdo demokrat dhe demokrate ka vend në vagonët e tij, por ai nuk ndalet, nuk e ndalon dot Edi Rama”.

Ndërsa qeveria vijon të diskutojë vendosjen e fashës 800 kilovat/orë, Berisha premton se nesër në pushtet do ta ulë çmimin e energjisë.

“Garantoj biznesin se çmimi i energjisë do zbresë 7 lekë. Garantoj familjarët se nuk do të ketë kurrë një fashë me 800, çmimi do të zbresë nën 95 lekë, do të zbresë në 76 lekë”.

Më herët kreu i demokratëve zhvilloi edhe një takim virtual me qytetarë të ndryshëm, ku bëri të ditur se protesta kombëtare do të shtunën më 12 Nëntor në orën 16:00.

