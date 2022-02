Berisha: Rama e Basha, në bashkëqeverisje

15:38 18/02/2022

Çdo votë për kandidatin e Lulzim Bashës në Dibër, Sali Berisha ju thotë dibranëve në Maqellarë dhe në Kalanë e Dodës që ishin në prezantimin e Premtim Kryemadhit, është votë për Edi Ramën. Ish- kryeministri e akuzoi pasardhësin e tij në PD se me çdo veprim ka treguar se është në bashkëqeverisje me Ramën.

Sali Berisha: Qytetarët e Maqellarës e kapën atë që fuste duart te votat, por ai nuk është në burg se Basha është në bashkëqeverisje…janë bashkë te Porti i Durresit, tek selia e PD.

Duke folur për përfshirjen e Lulzim Bashës në çështjen e Tojota Yarisit, Berisha zbulon dhe bashkëbisedimin me të pas deklaratës së kryedemokratit në parlament për djeninë që kishte për transfertat e parave.

Sali Berisha: I thashë dekonspirove hetimin: Më tha, jo jo se i ndjekin me GPS dhe s’u kapën.

Akuza Berisha i bën dhe qeverisë, për të cilën thotë se i ka lënë fermerët në harresë.

Berisha: Asnjë qeveri në botë nuk e bën këtë.

Nuk harron të falenderojë aleatët e LSI, me të cilët do të dalin në një koalicion në 6 bashkitë ku do të zhvillohen zgjedhjet në 6 Mars.

