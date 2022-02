Berisha: Rama e Basha, ortakë te projekti i Portit të Durrësit

15:40 16/02/2022

Ish-Kryeministri: Kandidatja e PS në Durrës, para drejtësisë

Kryeministrin Rama dhe kreun e opozitës Lulzim Basha i akuzoi se qëndrojnë pas Portit të Durrësit, projektin e të cilit e etiketoi skemë e mirëfilltë mafioze.

Gjatë një takimi që zhvilloi me përfaqësues të shoqatës “Durrësi”, ish-Kryeministri Berisha tha se marrëveshja me qeverinë e emirateve i shërbeu si maskë të dy ortakëve për të rrëmbyer 800 mijë metër katror tokë në port.

“Dhe fill pas kësaj Emiri është zhdukur dhe siç thotë ministrja që njihet për grykësinë e saj, në rregullat tregtare i shiti 100% kompanisë offshore Rama-Basha të gjithë aksionet e 800 mijë metrave katrorë tokë në zemër të Durrësit. Nuk ka në histori një vjedhje gjigante e këtyre përmasave. Menaxheri i kompanisë së Emirit ishte menaxheri i kompanisë së Lulzim Bravës”.

Berisha shkoi më tej kur paralajmëroi, se afera e Portit të Durrësit mund të shtrihet në të gjithë bregdetin.

“Thembra e Akilit është se ky skenar mund të shtrihet në këtë formë nga Velipoja deri në kepin e Spillesë”.

Për të ndalur jo vetëm këtë aferë, sikundër e cilësoi ai, por edhe atë të inceneratorëve, pas të cilave tha se do të pastrohen para të krimit e drogës Berisha paralajmëroi nisjen e protestave.

“Ne do konsiderojmë protesta shumë të fuqishme dhe për inceneratorët dhe për portin. Ne jemi në një revolucion dhe do përballet me regjimin për aferat e tij më të zeza”.

Në një tjetër takim që zhvilloi me një biznes fason në Shkozet, Berisha sulmoi kandidaten e Partisë Socialiste në Durrës, Emirjana Sako.

“Zonja Sako nuk e ka vendin në garën elektorale, por në sallën e gjyqit, sepse ka firmosur si kryeinspektore për ndërtesat e dëmtuara nga tërmeti i Shtatorit, firmë e cila u bë shkas që ata ndërtesa të merrnin jetë në Nëntor. Një njeri që ka firmosur akte për shkak të të cilave humbën jetë njerëzish, nuk duhej të kandidonte kurrë”.

Pa atakuar nuk la edhe kandidatin e Lulzim Bashës, Luan Hoti.

“Është shoku Monopol apo mister Monopoli. Që të gjendet demokrat, opozitar të fitojë monopolin e shërbimeve nga Saranda në Shëngjin, kjo ndodh vetëm me luanin, kandidatin e Lul Bravës”.

Demokratët i ftoi që në 6 Mars të bashkohen dhe të votojnë kanidatin e koalicionit “Shtëpia e Lirisë”, Ardian Muka.

