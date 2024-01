Berisha: Rama e ktheu qeverinë në organizatë kriminale

23:01 13/01/2024

“Prokuroria e Posaçme, mburojë për shkeljet korruptive”

Në protestën e 13 radhazi para shtëpisë së tij, ish-Kryeministri Sali Berisha akuzoi Kryeministrin Edi Rama se ka shndërruar qeverinë në një organizatë të mirëfilltë kriminale.

Për këtë ai iu referua pikërisht skemës që sipas tij u ngrit prej Ramës për vjedhjen e shqiptarëve përmes aferës së inceneratorëve.

“Ai vendosi të bëhej miliarder duke vjedhur me plehrat qytetarët e Tiranës, Elbasanit, Fierit, Durrësit, Krujës dhe qyteteve përreth. Edi Rama si kreu i organizatës kriminale, përligji me firmën e tij, të Agaçcit, Metanit, praktikën korruptive të ndaluar me ligj, procedurën më të korruptuar në historinë e Shqipërisë”.

Në fjalën e tij ai nuk la pa sulmuar edhe Prokurorinë e Posaçme, e cila sipas tij është kthyer në një organizatë kriminale në shërbim të Edi Ramës.

“Por, kjo vjedhje gjigante, kjo organizatë kriminale gjigante, ka përdorur dhe po përdor si mburojë, organizatën tjetër kriminale, SKAP-in e partisë, i cili përbën sot një nga grupet më kriminale në historinë e këtij vendi. Çfarë bëri Damani i SKAP-it për të mbrojtur Edi Ramën? Ky kriminel e copëzoi hetimin në dhjetëra hetime e aferës së djegësve. Ky kriminel që është shndërruar në mburojë kryesore të vjedhjes së shekullit, i ndau copë-copë hetimet. Kërkon të paraqesë Kokën për Edi Ramën, kërkon të paraqesë Arben Ahmetajn për Edi Ramën. Bën gjithçka për të mbrojtur Edi Ramën”.

Teksa falenderoi çdo qytetar që po merr pjesë në këtë qëndresë, Berisha tha se rruga para shtëpisë së tij po kthehet në autostradën shpresës për çdo shqiptar.

