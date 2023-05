Berisha: Rama e nisi fushatën me tritol, e mbylli me arrestime

22:53 12/05/2023

Ish-kryeministri: Më 14 Maj votoni për kandidatët e koalicionit “Bashkë Fitojmë”, të vetmit që sjellin ndryshimin

Koalicioni “Bashkë fitojmë” mbylli fushatën zgjedhore për 14 Majin në Elbasan.

Ish-kryeministri Sali Berisha akuzoi Edi Ramën se e nisi fushatën duke sulmuar demokratët me tritol dhe e mbylli me arrestimin e Fredi Belerit. Ai u kërkoi qytetarëve që të votojnë për koalicionin “Bashkë Fitojmë” si e vetmja mënyrë për të zhvilluar vendin.

“Edi Rama këtë fushatë e mbuloi me tallje për qytetarët, me sharje për kundërshtarët, me tallava për gaztorë. I mbuloi me mashtrime si zakonisht, ai e nisi këtë fushatë siç jeni dëshmitarë me tritol, e mbylli me turp, me arrestime. A nuk premtoi ai rritjen e rrogave, rrogës mesatare në 900 euro. A nuk tallet ai në këtë mënyrë me qytetarët shqiptarë të cilët përballen me skamjen dhe varfërinë. Çfarë ndihme marrin shqiptarët sot nga kjo qeveri, kur vetëm 20% e tyre përfitojnë ndihmën ekonomike.”

