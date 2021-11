Berisha: Rama ekzekuton shpresën çdo ditë, Basha është varrmihësi

Shpërndaje







17:36 23/11/2021

Ish-Kryeministri Sali Berisha nga “Foltorja” në Burrel ka thënë se Edi Rama po vret shpresën shqiptarëve çdo ditë. Ndërkohë për sa i përket Lulzim Bashës, Berisha tha se demokratët e kanë besuar shumë, por ai sot nuk ngjall më shpresë dhe se është varrmihës i saj.

Lideri historik i PD tha se Rama ka vrarë institucionin e votës, pasi nuk ka mbajtur zgjedhje në parti që prej vitit 2009.

“Sot ligjet i vendos krimi, ligjet miratohet si i interesojnë këtij bajlozi apo një bajlozi tjetër. Miqtë e mi, punët publike kryhen me çmime 8 herë më të lartë, krahasuar me 8 vite më parë dhe me vendet e tjera në Europë. Kilometri i rrugës në fushë, kushton më shumë se tunelet në Kërrabë. Ndaj Shqipëria është një vend që nuk ka më shpresë.

Në rast se Edi Rama ekzekuton shpresën çdo ditë, Lulzim Basha është bërë varrmihësi i saj. Pasi ai nuk ngjall shpresë, atij nuk i besojnë. Demokratët i kanë besuar, e kanë mbështetur dhe kanë bërë gjithçka, pavarësisht se nuk ishte në lartësinë e duhur. Të gjitha kanë pasur një çmim të shptrenjtë, Edi Rama ka marrë mandatin e tretë. Unë kërkoj që të shtroni një pyetje, pse po ndodh kjo me ne, çfarë ka ndodh me ne shqiptarët që po ecim në këtë mënyrë.

Shkaku është vota, unë i ftoj socialistët se kur ka votuar PS për herë të fundit. Ka votuar në vitin 2009, ka votuar që të mos votojnë për kryetarin që humbet zgjedhjet. Sot u drejtohem të gjithë atyre që kanë ndërgjegje shoqërore, nga viti 2009 deri sot PS nuk ka njohur votë. Ngrihet ministri apo ministresha në mëngjes ai i thotë se është emëruar ministër. Ky njeri që zhduku votën në parti, zhduku votën në Shoqëri. Në 2017 dhunoi masivisht dhe shumë herë më tepër në 2021, duke përdorur patronazhistët”, tha Berisha./tvklan.al