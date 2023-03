Berisha: Rama ka frikë nga hyrja jonë në zgjedhje

23:23 16/03/2023

“Lefter Alla u arrestua sepse nuk pranoi të ikte”

Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha thotë se kryeministri Rama ka frikë nga futja e opozitës në zgjedhje ndaj po bën çdo përpjekje për ta ndalur.

“Ju keni konstatuar se çfarë qëndrimesh antikushtetuese, antidemokratike mban Edi Rama, për përpjekjet e tij të turpshme dhe kriminale për të mos lejuar PD-në të marrë pjesë në zgjedhje; jo, përpjekja e tij tregon frikën, tmerrin që ka nga vota juaj”.

Përpara demokratëve të Lushnjës, nuk la pa shigjetuar edhe dyshen Basha – Alibeaj.

“Edi Rama konfiskoi logon e partisë, duke përdorur dy pengje, por unë u them këtu; lidhjet e tyre janë lidhje krimi dhe do të ju them një gjë nga eksperienca ime: lidhjet e krimit janë lidhjet më të tmerrshme të njeriut dhe të tilla janë lidhjet e Edi Ramës me Lul Bravën dhe Alibashën”.

Dha një tjetër arsye që sipas tij çoi në pranga kryebashkiakun socialist të Bulqizës, Lefter Alla.

“Arrestuan mbrëmë për një tender 2 mln Euro, narkomanin e Bulqizës? A e dini ju pse e arrestuan? E arrestuan se nuk pranoi të largohej, donte të kandidonte patjetër dhe ja mbanin dosjen”.

Berisha prezantoi në Lushnje kandidatin e opozitës për bashkinë, Eduart Sharka.

