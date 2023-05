Berisha: Rama ka shpërndarë 10 mld Lekë për zgjedhje

15:48 12/05/2023

Vetëm pak orë përpara nisjes së mitingut përmbyllës të fushatës elektorale, Sali Berisha teksa e cilësoi 14 majin ditën e kurorëzimit të plotë të pluralizmit, hodhi akuza të forta në adresë të kryeministrit, ministrave dhe esponentëve socialist për blerje të votave.

“Nëse ka një njeri që ka kryer një megakrim elektoral, është Edi Rama, Belinda Balluku,e cila shoqërohet me banditë, me drejtorë dhe të tjerë. Është ushtruar në Pukë nga kriminele të armatosur të Gjon Gjonajt. Taulant Balla, Damian Gjiknuri, Olta Xhaçka, Elisa Spiropali, Tom Doshi e me radhë.”

Ndonëse në këto zgjehdje Sali Berisha nuk do të ketë komisionerë, Edi Ramën e paralajmëroi se kushdo që tjetërson vullnetin e shqiptarëve do mbajë përgjegjësi para ligjit.

Ndryshe nga kryeministri, i cili tha se do bëjë garë të hapur vetëm në 11 bashki, teksa të tjerat i konsideroi të fituara, Sali Berisha foli për ndryshim në mbarë vendin.

Në morinë e akuzave që i rendit, nuk harroi t’i përmendë edhe aferën McGonigal.

“Edi Ramën nuk mund ta falë asnjë njeri. Një mik imi i shquar amerikan, më garantoi se as presidenti nuk ka të drejtën kushtetuese të faljes. Do të thotë se Edi Rama është 100 për qind i shkuar.”

Nuk ishte surprizuar aspak nga takimi sekret i Lulzim Bashës dhe Taulant Ballës, duke ripësëritur të njëjtin togfjalësh për paraardhësin e tij në krye të PD-së.

“Janë pengje, ajo video nuk thoshte asgjë të re. Supervideo është dosja e Lulzim Bashës, me të cilën Edi Rama e mban peng për larje parash.”

Pas përfundimit të konferencës, Berisha u takua me aleatin e tij në selinë blu.

