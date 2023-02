Berisha: Rama po provokon destabilitetin e vendit

Shpërndaje







15:37 17/02/2023

“Po s’na regjistruan në zgjedhje, s’do rrimë urtë e butë”

Deklaratës së Kryeministrit Rama dhënë në emisionin “Opinion” se mazhoranca nuk do lejojë ngritjen e komisionit hetimor për atë që opozita e cilëson “afera McGonigal”, Sali Berisha iu kundërpërgjigj me një paralajmërim të fortë.

“Edi Rama nuk ka shans të pengojë të Drejtën Kushtetuese të Parlamentit për të krijuar komisione. Nëse ky, beson në këtë, provokon në vend destabilizim të plotë.”

Sipas Berishës, pavarësisht nga mbrojtja që tha se kryeministri i bën ish-zyrtarit të lartë të FBI-së, mediat amerikane e akuzojnë Edi Ramën si të përfshirë në korrupsion me Charles McGonigal.

“’WP’ thotë: McGonigal ka qenë i zhytur deri në fyt në një pakt sekret me Ramën, McGoinial ka marrë para për të cuar interesat e kryeministrit shqiptar. Ky artikull është ribotuar fjalë për fjalë në median e Pentagonit.“

Kryeministrin e cilësoi vrasës të kushtetutës që drejton me SMS mbledhjet e Qeverisë dhe Parlamentit.

“Këtu qeveriset me SMS që ai i dërgon Lindës dhe Belindës. Nuk mund të mungojë kurrë dhe nëse kjo kalon 6 muaj ai duhet të largohet.”

Objektiv të protestës paqësore së 3 Marsit tha se kanë vetëm Kryeministrin, por në rast të mosregjistrimit të Partisë Demokratike në zgjedhjet lokale të 14 Majit, prerazi i dha një tjetër mesazh Kryeministrit.

“Kush tha që do të qëndrojmë urtë e butë, as tani as atëherë. Edi Rama ka punë me ne, ia them këtu unë. Do të kemi punë shumë me të.”

Krahas thirrjes së qytetarëve për t’u bërë bashkë me qëllim largimin e Kryeministrit, Berisha ftoi edhe mediat që ta bojkotojnë nga studio televizive Edi Ramën.

Tv Klan