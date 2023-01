Berisha: Rama kërkon të përjashtojë PD nga zgjedhjet

23:15 20/01/2023

“Të mos provojë sepse po luan me fatin e tij”

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha akuzon Kryeministrin Edi Rama se po përpiqet të përjashtojë këtë forcë politike nga zgjedhjet lokale të 14 Majit.

“Jemi para një përpjekje antidemokratike, antikushtetuese të Edi Ramës për të përjashtuar nga zgjedhjet PD-në. Tani në emrin tuaj, në emrin e demokratëve shqiptarë dua t’i them sot nga Elbasani; mos gabo se po luan me fatin tënd. Nuk kemi menduar kurrë as të blejmë kryetarë opozite, as të përpiqemi me makinacione të ulëta t’ju marrim logo dhe vulë, por i them këtu se në mënyrë absolute do të kesh fatin që meriton nëse guxon t’i prekësh”.

Deklaratën Berisha e bëri në një ceremoni me rastin e 32-vjetorit të themelimit të degës së PD-së së Elbasanit ku shoqërohej edhe nga kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, që shprehu mbështetje për Luçiano Boçin, kandidatin e opozitës për këtë bashki.

“14 Maji është një moment i shkëlqyer për të rikthyer llogaridhënien në nivel kombëtar, ky është dhe thelbi i marrëveshjes që ka PL dhe PD. Dua të shpreh përkrahjen më të sinqertë për kryebashkiakun e ardhshëm të Elbasanit, Luçiano Boçin. Me kurajo i është përgjigjur thirrjes tuaj për të rikthyer qytetin tek qytetarët dhe për t’i dhënë vizionin e tij”.

Vetë Boçi bëri apel për bashkimin e të gjithë demokratëve dhe frontit opozitar.

“Është beteja e çdo qytetari sot. E çdo anëtari të opozitës dhe Partisë së Lirisë. Për të çuar deri në fund qëllimin për të cilin u krijua Partia Demokratike. Të lëmë mënjanë mëritë dhe interesat e ngushta për t’i dhënë dritë bashkëpunimit për një PD të suksesit dhe fitoreve. Për një PD të bashkuar”.

Deputeti Luçiano Boçi mban postin e nënkryetarit të Partisë Demokratike dhe ai u përzgjodh si kandidat për bashkinë e Elbasanit përmes procesit të primareve.

