Berisha: Rama kërkon t’ju mashtrojë me dajre, tallava e zorrën qorre

23:44 27/04/2023

“Vendimtare ta largojmë nga pushteti”

Sali Berisha është i bindur se përmes dajres e tallavasë Kryeministri Rama ka vetëm një qëllim në këtë fushatë elektorale.

“Beson se me zorrën qorre në gojë dhe me tallavanë dhe vithet në tallava do mund të mashtrojë sërish shqiptarët. Vetëm për të maskuar vjedhjet e tij”, tha Berisha.

Nga Kamza ku prezantoi kandidatin e koalicionit “Bashkë Fitojmë” Arjan Hoxha, Kryeministrit i dha një paralajmërim teksa këto zgjedhje i cilësoi jetike për rivendosjen e pluralizmit në vend. Humbjen e Ramës në 14 Maj e sheh si largimin përfundimtar të kryeministrit nga pushteti.

“Rivendosja e pluralizmit hap dyert për largimin e Ramës nga pushteti dhe ai e ndjen, ai dridhet”.

Akuzat për vjedhje u pasuan nga ato për tradhti të interesave kombëtare.

“Ka deklaruar se, nuk ka kuptim Shqipëria në BE, pa Serbinë. Shikoni çfarë antishqiptari është ky, çfarë argati i shpifur i Beogradit”.

Nga Kamza, Berisha nuk u largua pa i dhënë edhe kryebashkiakut aktual një mesazh, të cilin e akuzoi se është pasuruar përmes lejeve të ndërtimit.

“Do përgjigjesh gjer në qindarkën e fundit”.

