Berisha: Rama krijoi narkoshtetin e opozitën fasadë

19:55 19/05/2022

Akuza për abuzime me fondet dhe menaxhimin e borxhit

Turi i radhës i ish-kryeministrit Sali Berisha ishte me demokratët e Korçës. Ai tha se arritjet më të mëdha të qeverisjes socialiste në këto 9 vite janë krijimi i një narkoshteti dhe të një opozite fasade.

Sali Berisha: Në kasafortat janë vjedhur dosjet sekrete, aeroportet e vendit përdoreshin për narkoflotët, gardiani i Portit të Durrësit është famëzi i Xibrakës, pra shtetin ligjor me narkoshtetin. Në mandatin e dytë, komprometoi drejtimin e opozitës dhe shndërroi një opozitë fasadë. Tani po shkatërron kombin e tij.

Berisha akuzoi se kryeministrin Edi Rama për abuzime me fondet, duke kontestuar dhe marrëveshjen e fundit të dhënies për shfrytëzim të një pjese të parkut arkeologjik të Butrintit.

Sali Berisha: Ai që vjedh me firmë s’ka nevojë për 2 metra i gjatë. Çdo vepër të keqe i kalon me batuta të filmit të Kinostudios dhe mendon se në këtë mënyrë e mbyll me këtë dosje, e problemi është se pasuria jonë po vidhet dhe grabitet.

Berisha shprehu shqetësimin për rritjen me 40% të borxhit në krahasim me 2013-ën dhe se u shpreh se busulla do të jetë integrimi në BE dhe akuzoi Ramën për bllokimin e këtij procesi gjatë këtyre 9 viteve.

Sali Berisha: Mendjen e ka ose në Beograd ose në Stamboll, ne mendjen e kemi në Bruksel, asgjë s’na lëviz ne nga Brukseli.

Për ish-kryeministrin Sali Berisha, misioni i tij sot është dalja nga ky regjim autokratik duke e kthyer Shqipërinë në procesin e integrimit evropian.

Sali Berisha: E përmbusim me siguri, rikthejmë Shqipërinë në rrugën e saj. Të konsiderojmë veten si misionarë që jemi…

