Berisha: Rama kundër BE, i rreshtuar me Ballkanin e Putinit

15:39 24/06/2022

“Ndjesë Bullgarisë për deklaratat e hokatarit shpifarak”

Pjesëmarrjen e Edi Ramës në samitin e Brukselit, si një ndër tre liderët e “Ballkanit të Hapur”, Sali Berisha e cilësoi rreshtim të kryeministrit krah Mokës e Beogradit dhe kundër Bashkimit Europian.

“U soll atje sikur të ishte Milorak Dodik, Presidenti i Republikës serbe të Bosnjës dhe jo kryeministër i Shqipërisë. Shkoi në Bruksel e faktoi se ishte përfaqësues i aleancës trilaterale të serbomadhit Vuçiç. Ai nuk e përmendi njëherë Shqipërinë. dëshmoi se është i rreshtuar jo me Ballkanin e Berlinit apo Brukselit por me Ballkanin e Beogradit dhe Putinit. Statusi i Shqipërisë nuk iu dha sepse hokatari i shpifur që kalonte nga samiti në samit me atlete të kuqe, çallma e benevrekë për të përqeshur protokollet zyrtare.”

Ndryshe nga kreu i qeverisë, Sali Berisha nuk sheh aspak si pengesë për hapjen e negociatave veton bullgare, por thotë se niveli i ulët i demokracisë dhe kriteret e papërmbushura nga qeveria janë arsyet e ringeljes në klasë.

Pas gjuhës së Kryeministrit që e cilësoi skandaloze, të udhës e pa që në emër të Partisë Demokratike t’i drejtohej me një ndjesë Bullgarisë.

“Skandal i rëndë është sulmi që i bëri Bullgarisë, Bullgaria është një vend mik. Në emër të opozitës dhe PD i kërkoj ndjesë bullgarëve s’mund të ketë arsye që t’u tregojë atyre turpin duke treguar që turpëron çdo shqiptar me qëndrimin e tij.

Nuk ka asnjë dyshim në suksesin e protestës në 7 Korrikut, ku shqiptarët i ka thirrur kundër atij që e cilëson regjim të Kryeministrit Rama.

“Vetëm në një mënyrë arrihet tek suksesi, kur pranon që të të udhëheqin. Jam i gatshëm që të udhëheq dhe të udhëhiqem. Ka një koincidencë, data 7 i 7-i në orën 7. Është një garanci për suksesin e protestës.”

Berisha se mohon që ka një plan bashkëpunimi me Ilir Metën, pasi ky i fundit të lërë zyrën e Presidentit.

“Mirëpritet kontributi i tij dhe i LSI-së në opozitarizmin kundër Edi Ramës. Do bashkohemi me të gjitha forcat politike që besoj se ky regjim është armiqësor ndaj shqiptarëve.”

Protesta dhe aksioni opozitar ishin edhe në fokus të takimit të Kryesisë së Partisë Demokratike.

