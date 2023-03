Berisha: Rama mendon se do na përjashtojë nga zgjedhjet. Ne do ta përjashtojmë atë nga Shqipëria

13:45 03/03/2023

Kryedemokrati Sali Berisha nga protesta e opozitës ka hedhur akuza ndaj Kryeministrit Rama për largimin e shqiptarëve nga vendi.

Gjatë fjalës së tij, kryedemokrati Berisha ka deklaruar se Kryeministri Rama mendon se do i përjashtojë nga zgjedhjet, por sipas Berishës, opozita do ta përjashtojë atë nga Shqipëria.

Kryedemokrati Berisha i ka bërë thirrje çdo të riu që të bashkohen në atë që ai e quan revolucion.

Sali Berisha: Nuk është vjedhja e parave problemi më i madh i këtij hajduti të papërmbajtur. Vjedhja e të ardhmes tonë është akti i tij më makabër. Në 8 vite, 35 për qind e shqiptarëve u larguan nga Shqipëria. Në 8 vite, secili prej nesh kemi humbur një të tretën e të dashurve tanë në dhera të tjera. Me këto ritme, Shqipëria shkon drejt shuarjes dhe zhdukjes. Dhe ky mendon se do jetojë diku në Karaibe apo në ishujt e nxehtë të Oqeanit Indian. Ne jemi këtu për t’i thënë: Edi Rama, sot ke para, ke banka, ke çdo gjë. Por me asgjë nuk mund të mposhtësh idealet e këtyre qytetarëve. Me asgjë nuk mund të mposhtësh idealet e këtij revolucioni. Sot, pasi asgjësoi PS-në, i hoqi të drejtat, votën dhe çdo gjë. E uzurpoi me sektin antishqiptar të Rilindjes, ai kërkon të asgjësojë PD-në. Mendon dhe beson se do na përjashtojë nga zgjedhjet. Edi Rama, ne do të përjashtojmë nga Shqipëria! Ne jemi këtu sa është toka. Revolucioni ka misionin e madh të demokracisë, lirisë dhe shpëtimit të shqiptarëve. Ndaj, shfrytëzoj rastin t’i bëj thirrje çdo të riu: bashkohuni me këtë revolucion. Revolucionet i bëjnë të rinjtë, idealet e të rinjve, guximi i të rinjve, i bën ata të pathyeshëm para asgjëje. Luftoni për veten, për të ardhmen tuaj, për vendin tuaj./tvklan.al