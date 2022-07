Berisha: Rama mos luaj me çmimin e energjisë

12:36 29/07/2022

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha i ka bërë thirrje kryeministrit Edi Rama që të mos e luajë çmimin e energjisë elektrike.

Përndryshe, Berisha u shpreh se PD do të organizojë një nga revoltat më të fuqishme që ka parë vendi.

“Edi Rama mos luaj me çmimin e energjisë, përndryshe PD fronti për shpëtimin e Shqipërisë do organizojë një nga revoltat më të fuqishme që ka parë ky vend. Nuk mundet më, po tejkalohet çdo lloj limit”, u shpreh Berisha.

Sa i përket kryetarit të Partisë së Lirisë, Ilir Meta, Berisha tha se janë në komunikim të vazhdueshëm.

“Me Metën jemi në komuniim të vazhdueshëm. Do ketë një bashkërendim të fuqishëm në aktivitetin opozitar me partinë e Lirisë”, u shpreh Berisha.

Kreu i PD-së, Sali Berisha në konferencën e tij të përjavshme duke folur për energjinë elektrike, është shprehur se tenderat janë bërë në një platformë të pacertifikuar. Berisha theksoi, se çmimi në bursë është 300 euro, ndërsa 300 euro kanë shkuar në xhepat e qeveritarëve.

“Përveç kësaj, me këto 60 tendera të realizuar me një platformë të fshehtë, të pacertifikuar, askush nuk e di, ju nuk mund ti ndiqni këta tendera, në një kohë kur KESH-i e bënte tenderin para jush, para mediave, sot platforma është sekret. Ju garantoj, platforma është e pacertefikuar. Janë blerë rreth 300 milionë euro, ndarë dhe vjedh me qeveritarët. Çmimi që thotë Edi Rama, 600 euro në bursë, është 300 euro në bursë dhe 300 euro në xhepin e qeveritarëve. Ekipi i vjedhjes me energjisë ka shitur me 40 euro, kur ajo shitej në euro me 130 euro. Ka blerë me 250 euro, kur në bursë shitej me 84 euro. Pra, po bëhet një vjedhje e paimagjinueshme me çmimet”./tvklan.al