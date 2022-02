Berisha: Rama në SHBA loboi për Vuçiç dhe jo për interesat kombëtare

17:59 16/02/2022

Sali Berisha ka zhvilluar këtë të mërkurë një takim me banorët e Katundit të Ri në Durrës ku prezantoi kandidatin e koalicionit “Shtëpia e Lirisë”, Ardian Muka.

Gjatë fjalës së tij, lideri historik i demokratëve foli edhe për vizitën e Ramës në SHBA. Berisha tha se Rama sikur shkoi në Amerikë për të lobuar për Vuçiçin.

“Tani përsëri iu ktheva lajmi që solli nga vizita në SHBA ishte se SHBA përkrahin Ballkanin e Hapur. Pra sikur shkoi atje për të lobuar për Vuçiçin dhe jo për interesat kombëtare të shqiptarëve çka nuk u tha në komunikatën e qeverisë së SHBA. Këtë e ka kapur Vuçiç për zverku. Pse atë? Punë tjetër. Luftë të ftohtë bën ndaj Prishtinës. Para 3 muajsh u mblodhën, nënshkruan marrëveshjen për abetaren, po kujt nuk i kujtohet viti 2011 ku në Prizren firmosëm marrëveshje unifikimi të abetares dhe pas 11 vitesh thotë po firmosim marrëveshje për unifikimin e abetares. Ky është një antishqiptar i mirëfilltë”, tha Berisha.

Lideri historik i demokratëve u shpreh se Ballkani i Hapur është goditje ndaj fshatit shqiptar.

“Nuk janë vetëm këto qëndrime që dëmtojnë fshatin shumë, por Ballkani i Hapur është një goditje jashtëzakonisht e rëndë për fshatin shqiptar, mbi të gjitha për fshatin shqiptar, por edhe në rrafshin kombëtar është goditje e madhe. Është vendosje e hegjemonisë serbe në rajon. Ballkanin e hapur nuk e firmos as Kosova, as Mali i zi dhe BiH. Ballkani i Hapur e firmos Edi Rama që nuk ka asnjë metër kufi me Serbinë në mënyrë që të vërshojnë mallrat serbe dhe të mbeten djerrë tokat në Shqipëri. Për vitet e qeverisjes së PD-së, jo vetëm ne që kemi bërë, por çdo politikë bëhet me referencat e importit, mbron prodhimet e vendit të vet”.

Berisha u tha mbështetësve të tij se tek Muka qytetarët do të gjejë një demokrat me vlera dhe virtyte e mbi të gjitha shërbëtor të tyre.

“Vota për 6 Mars, kam bindjen se ju e keni shumë të qartë, është votë shumë më tepër sesa për Durrësin. Është një votë, para së gjithash, për të mbjellë shpresën, sepse është dëshpërimi që mbjell çdo ditë kjo qeverisje, ajo që largon fëmijët nga prindërit dhe lë vetëm prindërit, por edhe ata i lë pa një të ardhme të sigurtë, marrin rrugët e dheut, më shumë se të gjithë popujt në Europë. Kjo votë duhet të jetë votë shprese dhe ndryshimi për Durrësin dhe mbarë shqiptarët”, u shpreh Berisha./tvklan.al