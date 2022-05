Berisha: Rama nuk do të mund të sillet me Butrintin si të ishte plaçkë e baballarëve të tij, ajo është pronë e shqiptarëve

Shpërndaje







11:32 23/05/2022

Kreu i Partisë Demokratike dhe ish-Kryeministri i vendit Sali Berisha në një deklaratë për mediat ka paralajmëruar kryeministrin Edi Rama se sipas tij nuk mund të sillet me Butrintin si të ishte plaçkë e baballarëve të tij. Gjatë fjalës së tij, Berisha ka thënë se do të përdorë gjithë zërin e tij kundër këtij projekti që sipas tij është ndër më korruptivët në Shqipëri dhe Evropë.

Sali Berisha: I pasur me gjetje arkeologjike nga më të çmuarat, pra mbrojtja e Butrintit është imperativ për çdo shqiptar, e garantoj Ramën se nuk do të mundet të sillet me Butrintin si të ishte plaçkë e baballarëve të tij, ajo është pronë e shqiptarëve. Ata që kanë parashikuar shpërbërjen e parkut dhe kanë përdorur një plan menaxhimi, ata kanë parashtruar programin e një akti korruptiv të pashembullt. Unë do të përdor gjithë zërin tim kundër këtij projekti që është ndër më korruptivët në Shqipëri dhe Evropë, shkatërrimtar në çdo aspekt./tvklan.al