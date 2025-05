Nga Belshi Berisha ju dërgoi një përshëndetje të gjithë atyre socialistëve që po refuzojnë të jenë përfaqësues të Ramës në komisionet zgjedhore.

Berisha tha se Rama nuk ka asnjë program pas 12 vitesh në pushtet.

“Ka qeverisur 12 vite dhe del me maskë në fytyrë. Vë një maskë dhe kalon si hokatar nga takimi në takim, jo po çyrykët, jo po budallenjtë, jo po këneta, jo po hardhucat, jo po zhapinjtë dhe kujton se me banalitete i bën shqiptarët të harrojnë se çdo qeveritar duhet të japë llogari para tyre për ato që ka bërë”, tha Berisha.

Premtoi 200 Euro për çdo qytetar të papunë dhe me ndihmë ekonomike.

“Atë e thërret McGonigali. Siç nuk ndahet tymi nga bloza, nuk ndahet Rama nga McGonigali. McGonigali tani shtron para autoriteteve gjyqësore amerikane se unë vërtet u dënova për paratë që mora, por paratë m’i ka dhënë Edi Rama. Kjo do të thotë se para gjithë botës është korruptues, është kryeministër që ka kryer krim dhe u garantoj se pas 11 majit do marrë përgjigjen që meriton”, tha Berisha.

Një paralajmërim pati edhe për ata që vjedhin votat më 11 Maj.

“Për çdo votë do keni një vit burg. Se do pësoni atë që nuk ua pret mendja. Mos ndërhyni në vullnetin e qytetarëve.

Banditët që guxojnë t’u bëjnë ju shqetësimin më të vogël, do shpallen grupe terroriste me 12 maj dhe do trajtohen si të tillë”, tha Berisha.

Klan News