Berisha: Rama pas një muaji do shkojë në Parlament, por ka frikë dhe tmerr nga prania jonë

13:46 15/02/2023

Partia Demokratike ka mbledhur ditën e sotme grupin parlamentar.

Në nisje të mbledhjes, fjalën e ka mbajtur kryedemokrati Berisha i cili e ka vënë theksin tek dosja hetimore “McGonigal” për të cilin thotë se në burg, teksa shton edhe kryeministri “Edi Rama e ka vendin në burg” pasi sipas tij ka kërcënuar sigurinë e SHBA-së.

Teksa pritet që nesër të mbahet seanca e radhës e Parlamentit, kryedemokrati Berisha ka deklaruar se Kryeministri Rama pas një muaji do shkojë në sallën e parlamentit, por sipas tij ka frikë dhe tmerr nga prania e opozitës.

Sali Berisha: Nesër është betejë, ditë beteje! McGonigal është në burg, Edi Rama e ka vendin në burg. Akti që ka kryer Edi Rama ndaj SHBA dhe ndaj Shqipërisë, krimi i rëndë që ka kryer kundër pluralizmit politik dhe kundër sigurisë së SHBA, meriton një ndëshkim ekzemplar. Faza e parë e dërgimit të tij në banesën e tradhtarëve, armiqve të pluralizmit dhe demokracisë, është largimi i tij nga pushteti. Ndaj dhe çdo ditë, çdo betejë ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Sot ata, për turpin e tyre, marrin përsipër të përjashtojnë një grup tjetër deputetësh nga parlamenti pasi Edi Rama pas një muaj do shkojë në sallën e Parlamentit, por ka frikë dhe tmerr nga prania jonë, ndaj kërkon të na përgjysmojë. Kjo është e vërteta. Pasi u kthye nga Dubai, ku takoi ortakun e vëllait të vet, Amant Josifin, për të mos thënë edhe disa të tjerë, tani ka vendosur të hyjë në Parlament. Ky përbën një akt të shëmtuar të tij dhe të pseudomazhorancës së tij.

Në fjalën e tij, kryetari i PD-së Berisha ka thënë se PD do të qëndrojë në Parlament me vendosmërinë më të madhe.

Sali Berisha: Ne do qëndrojmë në Parlament me vendosmërinë më të madhe. Parlamenti është kthyer absolutisht në kohën e diktaturës staliniste.Vetëm në diktaturë një deputet bëhej përgjegjës për ato që fliste në parlament dhe jashtë tij. Kjo po ndodh sot në këtë parlament. Ne nuk kemi bërë gjë tjetër, vetëm kemi mbrojtur interesat e zgjedhësve tanë. Parlamenti është bërë i padurueshëm për qytetarët. Qytetarët kanë një neveri të jashtazakonshme. Prapë ne do qëndrojmë në parlament me vendosmërinë më të madhe. Ortaku, korruptori i McGonigal nuk mund të ketë vend më si kryeministër i Shqipërisë. Ai duhet të ikë!/tvklan.al