Berisha: Rama, pas vendimit për mosregjistrimin e PD

23:28 09/03/2023

“Në 14 Maj do t’i presim biletën e largimit”

Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzon Kryeministrin Edi Rama se qëndron pas vendimit për mosregjistrimin e Partisë Demokratike në zgjedhjet vendore të 14 Majit.

Nga Lezha ku vijoi turin e tij të prezantimit të kandidatëve të primareve për kryebashkiak, Berisha tha se pavarësisht këtyre përpjekje, opozita do të fitojë.

“Rama me dy pengje të veta hyri në një lojë për të mos lejuar PD që të marrë pjesë në zgjedhje. I tmerruar se ai e di që fundin e ka të sigurtë nga ne, ai e di se një fund e ka si McGonigal, ai në Amerikë ky në Shqipëri. Ne më 14 Maj do të të presim biletën, ta jap fjalën e nderit që do të përzemë me votë dhe mosbindje civile, monizmin tënd do ta përmbysim me çdo kusht”.

Një thirrje nuk mungoi edhe për demokratët e pavendosur që të bashkohen dhe të votojnë vetëm kandidatët e opozitës së bashkuar.

“Demokratët që akoma nuk kanë bërë vendimin, janë të ftuar të mendojnë. U them demokratëve, i bëj thirrje në mënyrën më miqësore, të mendojë, koha është të bashkohemi sot më shumë se kurrë në fitore, të denoncojmë Ramen dhe një e tij si armiq të egër të pluralizmit”.

Në Lezhë opozita e drejtuar nga Sali Berisha do të konkurrojë me kandidaturën e Pashk Gjonit, i cili doli si kandidati me mbështetjen më të madhe nga procesi i primareve.

