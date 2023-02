Berisha: Rama, përgjegjësi personale nëse ndikon gjykatën

16:01 24/02/2023

“Është përgjegjës për aferën e inceneratorëve”

Sali Berisha e paralajmëroi sërish kryeministrin Rama, nëse dikton vendimmarrjen e Gjykatës së Apelit në 3 Mars, ditë në të cilën togat e zeza pritet të vendosin për fatin e Partisë Demokratike.

“Krimministri Edi Rama do mbajë përgjegjësi personale”.

Tha se nuk ka asnjë problem me gjykatën, por nuk ngurroi të akuzojë si peng të kryeministrit paditësin e tij, Enkelejd Alibeajn.

“Akt i vetëm i asaj gjykate, i atij trupi është të konstatojë se ai që ankohet është një skllav i mjerë i Edi Ramës dhe nuk ka asnjë legjitimitet në ankesën e tij”.

Berisha e akuzoi sërish kryeministrin për inceneratorët dhe paralajmëroi se ish-ministri i Financave, Arben Ahmetaj ka prova përvëluese kundër tij.

“Disponon fakte përvëluese për presionin e jashtëzakonshëm të Edi Ramës në këtë aferë. Përgjegjësia kryesore ka vetëm një emër dhe ai është Edi Rama. Unë ju them ju Arben Ahmetaj është mëkatar, por këtu ai ka të drejtë. Kam qenë kryeministër dhe qeverinë mund ta lëvizë vetëm kryeministri, askush tjetër. Përveç kryeministrit dhe zyrës së tij nuk ka njeri që mund të mbledhë në 24 orë 17 dokumente nga zyrat e qeverisë”.

Pavarësisht refuzimit të mazhorancës për ngritjen e Komisionit Hetimor për çështjen “McGonigal”, Berisha u shpreh se do i shkojë deri në fund të drejtës kushtetuese të opozitës.

“Komisioni parlamentar hetimor do të krijohet do s’do Edi Rama dhe do të bëjmë gjithçka që të japim kontributin tonë”.

Në konferencën e përjavshme me mediat, kreu i demokratëve duke dënuar me force agresionin rus, mbështeti rezistencën e popullit të Ukrainës, si një luftë për mbrojtjen e lirisë në Evropë dhe në botë.

