Berisha: Rama, përpjekje për ta çuar vendin drejt përplasjeve të mëdha

12:51 03/06/2022

“Kërkon të marrë peng pluralizmin nëpërmjet gjykatave”

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, në një konferencë për mediat akuzoi këtë të premte Kryeministrin Edi Rama se nëpërmjet gjykatës po përpiqet të marrë peng pluralizmin politik në vend. Përgjigjen e dha duke iu përgjigjur interesit të gazetarëve, që e pyetën se çfarë do të ndodhë nëse Kuvendi nuk do të pranojë regjistrimin e strukturave të reja të PD, që pritet të zgjidhen pasditen e kësaj të premteje.

“Partia është e regjistruar në gjykatë, ka një vendim. Gjykata i ka dhënë të drejtë100% PD. Ka një përpjekje, primitive, antidemokratike të Ramës dhe jo vetëm atij, për të marrë peng nëpërmjet gjykatësve të llojit Blerina Muçi, pluralizmin politik shqiptar dhe për të çuar vendin drejt përplasjeve të mëdha. Pluralizmi u vendos plotësisht me Kuvendet e 11 Dhjetorit dhe 30 Prillit”.

Berisha po ashtu shtoi se asnjë forcë në botë nuk do të mund ta marrë peng opozitën, ndërsa paralajmëroi se shumë shpejt partia që ai drejton do të ketë një qëndrim të ri sa i takon problemeve të shoqërisë.

“Gabojnë rëndë ata të cilët kërkojnë përballje me opozitën e vërtetë. Ka një realitet që në fillim e gjer sot ka një grup që për interesat me të zeza të pushtetit, narkoshtetit, pretendon se kjo nuk është. Asnjë forcë në botë nuk do të na marrë dot peng. Unë shtrova dy probleme madhore për të cilat ne shumë shpejt do t’i drejtohemi shoqërisë shqiptare. Do ketë tani një qëndrim të ri, deri tani ishim në proceset tona. Tani dialogun, debatin, e kemi me shoqërinë shqiptare”. /tvklan.al