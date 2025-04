Vetëm pak ditë pas kremtimit të Pashkëve, Sali Berisha u rikthye në Kavajë, i bindur se 11 Maji do të jetë fundi politik i Edi Ramës.

“Ju garantoj se me 11 Maj Edi Ramës i shtypet koka e bishti në Shqiperi. Me 5 Nëntor ju shtyp Sorosit në Uashington, në 11 Maj i shtypet Sorosit në Tiranë”, tha Berisha.

Mbështetjen për fitoren në zgjedhjet e 11 majit, kryedemokratit i dhanë edhe disa prej përfaqësuesve të partive simotra të PPE-së që e shoqëronin në fushatë gjatë prezantimit të kandidatëve.

“Me politikat e zotit Rama, është shumë e vështirë që Shqipëria të hyjë në Bashkimin Europian. Në Gjermani ne e dërguam në pension pas 33 vitesh një qeveri socialiste, tani është koha për të larguar Ramën edhe në Shqipëri”, tha Elmar Brok, zv.president i CDI.

Pas fushatës së Ramës tha se sheh bandat e ministrat e tij të korruptuar.

‘Sot paradite në Velipojë e shoqëronte Pellumb Gjoka dhe Charls McGonigal, Sajmir Tahiri, Alqi Bllako, Erion Veliaj, një bandë e vërtetë shqiptare dhe ndërkombëtare. Edi Rama të ardhme nuk ka”, tha Berisha.

Kur flet për fushatën e Edi Ramës, Sali Berisha krahas një qëndrimi politik jep edhe diagnozën si mjek në profesion.

“Po bie në gropën që i ka bërë vetes me elemente nga përroi i tij Frojdian, është një sfaciato me banalitet, përgjigjen do ja japin gratë e vajzat në 11 Maj”, tha Berisha

Nën akuzë vuri sërish Kryeministrin për presion ndaj administratës, ndërsa këta të fundit i qetësoi se do mbrohen me ligj.

“Janë në presion të madh nga drejtorët patronazhistë dhe unë e dënoj këtë klimë terrori, ata që zbatojnë ligjin janë pasuri kombëtare”, tha Berisha.

Referimin në SPAK të Xhelal Mziut dhe nipit të tij që dyshohen se kanë goditur një zyrtar lokal në Bulqizë pas një takimi elektoral, Berisha e sheh si një provokim.

“Kurth dhe provokacion pasi e shohin që nuk ngjisin askund“, tha Berisha.

Dhe sa për “starin” e kësaj fushate ka edhe një emër.

“Vrenozi është stari i kësaj fushate, Ramën e poshtëroi”, tha kryedemokrati.

Ndërsa më herët në një takim që zhvilloi me studentët e mjekësisë, kryedemokrati akuzoi qeverinë se e ka kthyer këtë sektor në vitet ’60. Berisha premtoi anulim të ligjit që i detyron studentët të punojnë 3 vite në Shqipëri pas përfundimit të studimeve.

“Ligj antidemokrati, antikushtetues, ai ligj do anulohet në mbledhjen e parë të qeverisë”, tha Berisha.

Pasdite me banorë të degës 4 në Tiranë, Berisha tha se ka epërsi ndaj kundërshtarit të tij politik me programin e tij elektoral që sipas tij synon daljen e shqiptarëve nga varfëria dhe rimëkëmbjen e e ekonomisë.

“Në 100 ditët e para do vendosim minimumin jetik 200 euro, rrogë nën 500 euro s’do ketë, s’do ketë rrogë nën 1500 euro për mësuesit sikurse mjeku e infermieri do kenë dyfishim të rrogave. Përgjysmojmë taksat për bizneset, pjesëtojmë me 5 herë taksën mbi ndërtimet që kanë rritur çmimet si Parisi e Mynihu, pjesëtojmë me 5 herë tarifën për sipërfaqen publike të biznesit. Energjia do zbresë në 6 lekë”, tha Berisha.

Berisha ftoi demokratët që këto ditë të kthehen në misionarë të fjalë së lirë, duke bindur derë më derë shqiptarët që në 11 maj të largojnë me votën e tyre narkoshtetin e Edi Ramës.

