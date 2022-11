Berisha: Rama prangos cironka

15:45 16/11/2022

Po mbyll aferën e inceneratorëve

Sali Berisha akuzoi nga mbledhja e grupit parlamentar, kryeministrin Rama se po tenton të mbyllë aferën e inceneratorit të Fierit duke çuar prapa hekurave cironka dhe jo autorët e vërtetë të vjedhjes së taksapaguesve shqiptarë.

“Nga një anë mbyll me shpejtësinë historinë e djegësve duke arrestuar cironkat, punonjësit e ndërmarrjes së tij. Ndërmarrja dihet që është e qeveritarëve. Nga ana tjetër vrapon rrufeshëm për të plaçkitur”, u shpreh Berisha.

Kryedemokrati paralajmëroi betejë të ashpër në Kuvend për buxhetin e vitit të ardhshëm, duke kërkuar nga të vetët që të sjellin amendime përpara miratimit nen për nen të dokumentit të financave.

“Duhet të përgatisim amendamentet. Mbrojmë fuqishëm interesat e qytetarëve, interesat e biznesit. Të godasim me forcën më të madhe, çdo projektim të buxhetit për oligarkët. Të lexohet me vëmendjen më të madhe dhe të kundërshtohet sepse gjithçka është ndihmë për pushtetin e krimit të Edi Ramës”.

Berisha e akuzoi sërish Ramën për projektin e ri të Portit të Durrësit.

“Fitimi i Edi Ramës dhe Olsi Ramës, i Karriçëve është përrallor. Ata marrin falas 3 miliard euro truall. Ndërtojnë aty 12 mijë e 60 apartamente. Ndaj na duhet dhe amnistia fiskale që të vërshojnë lumenjtë e narko-eurove apo narko-paundëve”

Për t’i thënë ndal vjedhjes së kryeministrit me pasuritë publike të shqiptarëve, Berisha tha se opozita nuk do të ndalet në betejën e saj në sheshe me qytetarët.

