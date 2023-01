Berisha: Rama synon të pengojë pjesëmarrjen e PD në zgjedhje

12:27 21/01/2023

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha zhvilloi këtë të shtunë një komunikim online me qytetarët. Kryedemokrati u shpreh se Rama synon që të pengojë PD-në për të hyrë në zgjedhjet e 14 Majit ose ta detyrojë atë që të futet në zgjedhje siç bëri para vendimit të gjykatës kur hyri në koalicion.

Kryetari i PD u shpreh se më 25 Mars të vitit të kaluar, Gjykata e Tiranës gjeti gjithçka në përputhje me ligjet e vendit pasi shqyrtoi dosjen e Kuvendit të 11 Dhjetorit. Prandaj, sipas tij, tashmë që gjykata është shprehur nuk ka më asnjë pengesë që të hyjë në zgjedhje.

“Pra, kemi marrjen peng të vendimit të gjykatës, nga data 25 mars, gjer sot. Me qëllimin e vetëm të pengojë pjesëmarrjen e PD në zgjedhje. Ose të detyrojë PD-në të veprojë siç veproi para vendimit të gjykatës. Ne krijuam një koalicion dhe morëm një emër tjetër në koalicion. Por nuk kishim vendimin e gjykatës. Pas vendimit të gjykatës, ne nuk kemi më asnjë pengesë, përveç urrejtjes së Edi Ramës, qëndrimit të tij antikushtetues për të na penguar. Në këtë kontekst, ne nuk do pengohemi. Ne jemi forca kryesore politike e vendit. Ai kërkon të hakmerret ndaj PD, për pushtetin e etërve të tij”.

Berisha u shpreh se “Rama do të pësojë fatin e etërve të tij”. Kryedemokrati nuk foli për një datë proteste, por tha se “protestat e fuqishme do jenë një drejtim themelor me të cilin ne synojmë të dridhim themelet e këtij regjimi të bazuar mbi krimin, vjedhjen dhe drogën”./tvklan.al