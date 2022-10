Berisha: Rama tallet me popullin. Do përballet me revolta të fuqishme

15:34 01/10/2022

“Të gjithë në bazë, nuk fitohet me makroaktivitete”

Vetëm pak minuta pasi Kryeministri Rama foli për rikthim të fashës mbi 800 KW/h në muajin nëntor, Sali Berisha e akuzoi nga mbledhja e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike për tallje me shqiptarët.

“Dje u thotë u hoqa fashon, sot thotë se fashoja është në fuqi. Sikur nuk flet për qytetarët shqiptarë. Po sikur flet për kuzhinën e tij, për oborrin në Surrel. Sikur energjinë e nxjerr nga shtëpia e tij dhe i trajton shqiptarët si askush tjetër. Nëse ka njeri që po tallet me këtë popull që po shpërbëhet, është Edi Rama.”

Paralajmëroi protesta paqësore në kundërpërgjigje të vjedhjes që tha se Kryeministri u bën shqiptarëve.

“Ajo është dhe do mbetet, ka për detyrë kryesore organizimin e revoltave të fuqishme paqësore dhe në kohën më të parë të mundshme. As nuk është hequr dorë, as nuk do hiqet. Përkundrazi po punohet dhe do punohet me intensitet.”

Me shqetësim foli jo vetëm për keqqeverisjen e Ramës, por edhe punët në shtëpinë e tij politike. Nga të vetët kërkoi mobilizim në çdo qelizë të partisë dhe ndryshimin me urgjencë të situatës.

Drejtuesit e degëve i ngarkoi me disa porosi, duke u kujdesur që në zgjedhje kjo forcë politike mos përballet me fenomene negative të së shkuarës.

Kur na ndajnë 7 muaj nga beteja elektorale, demokratët miratuan edhe procedurat që do të ndiqen për zhvillimin e primareve, pjesë e të cilit do të jenë jo vetëm anëtarë të kësaj force politike.

“Nuk do të marrë pjesë vetëm anëtarësia e PD por edhe simpatizantët”, tha Edi Paloka

Përfshirjen e simpatizantëve krahas anëtarësisë në procesin e përzgjedhjes së kandidatëve për zgjedhjet lokale demokratët e shohin si mundësi drejt hapjes së partisë.

