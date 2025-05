Fushata e Edi Ramës në Dibër për Sali Berishën ishte shëmbëlltyra e shpërfaqjes së luksit të Kryeministrit për të larguar vëmendjen nga problemet reale të shqiptarëve.

Nga Peqini ku prezantoi kandidatët e Partisë Demokratike dhe koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore, kundërshtarit të tij politik i kujtoi se ky model, i ngjashëm me atë të rivales së Presidentit Trump në zgjedhje do të ketë të njëjtin fund.

“Kërkon t’u vejë perde ju. Tallet me shqiptarët. Gjen dhe Noizy-n me Lamborghini. Lamborghini i Noizyt nuk është pensione, nuk është rroga. Ai ta gëzojë, por ç’punë ka pensionisti me të? Ç’punë ka i sëmuri që vdes për ilaçe. Edhe Kamala mori të gjithë Hollivudin me vete, por përfundoi atje ku e meritonte”, tha Berisha.

Në Gramsh kreun e qeverisë e sfidoi sërish në debat publik.

“Ka qeverisur 12 vite dhe nuk del një herë para jush. Hajde ulemi në Gramsh, Edi Rama. Urdhro, t’u japim llogari”, tha Berisha.

Kryeministrit i cili e kërkon votën në 11 Maj për të integruar Shqipërinë brenda 2030 në Bashkimin Europian, iu kundërpërgj me rezolutën e PPE-së.

“Tunde po deshe Edi, por e ke në kosh të plehrave”, tha Berisha.

11 Maji për Sali Berishën ndan epokat, ndaj dhe shqiptarët i ftoi të votojnë për mirëqenien e tyre.

“Nuk do ketë pension nën 200 Euro në 100 ditët e para të qeverisjes së ardhshme. Minimumi jetik 200 Euro për çdo shqiptar. Rrogë minimale 500 Euro. Nafta do zbresë 40% për çdo shqiptar”, tha Berisha.

Për të gjeneruar punësimin e prodhimin tha se biznesit do i vijë në ndihmë një paketë fiskale që do të ulë dhe zerojë disa taksa.

Berisha premtoi dyfishim të buxhetit për bujqësinë, pesëfishim të granteve për këtë sektor, si dhe zhbërjen e Ballkanit të Hapur.

Tv Klan