Berisha: Rama voton të shtunën kukullën e vet

19:50 03/06/2022

“Nuk do pranoj kurrë plaçkitjen e shqiptarëve”

Sali Berisha konfirmon se ai dhe deputetët që e mbështesin atë do të jenë në parlament për të votuar kundër kandidatit të mazhoranës për president. Procesin e cilësoi farsë, pjesë e sëcilës tha se u bë edhe fasado-opozita e drejtuar nga Enkelejd Alibeaj.

“Nesër do të jemi në seancë për të votuar kundër. Edi Rama zgjodhi lojën me kukulla dhe pseudo opozitë që mund të quhet si shpifësirë politike e neveritshme”.

Të njëjtin qëndrim e mbajti edhe gjatë mbledhjes së Këshillit Kombëtar, ku tha se Rama është i vendosur të zgjedhë në krye të shtetit një kukull të tijën.

“Nesër Rama firmos me votat e vjedhura pushtetin e tij 100% në Shqipëri, zgjedh kukullën e tij. Nuk do të pranoj kurrë këtë plaçkitje të shqiptarëve dhe këtë shkelmim para botës së qytetarëve”

I ashpër ishte ndaj Edi Ramës edhe kur foli për rezolutën kundër genocidit serb, të cilin e akuzoi se po kërkon ta kthejë Tiranën në një Beograd të vogël.

“Qytetarët kërkojnë nga ne që të mos pranojmë kurrë që Edi Rama, ky vasali i Vuçiçit, ky Duman i qeverisë të mos shkelmojë mbi gjakun e 10 mijë fëmijëve, grave, burrave në Kosovë dhe nuk po flasim këtu në vitet 1974, as për vitin 1912-1913, as në 45-ën, por të gjitha këto në vitin 98-99. Nuk mundet kurrë kush të loz me fatet e shqiptarëve, nuk mundet kurrë kush ta shndërrojë Tiranën në Beogradin e vogël, nuk mundet kurrë kush që të mbajë në këmb një parlament që nuk dënon krimet në Kosovë”

Qeverinë e akuzoi si të lidhur me krimin dhe për këtë iu referua edhe dëshmive të të penduarit të Drejtësisë, Nuredin Dumani.

“Sot zhvillimet në këtë vend tejkalojnë çdolloj imagjinate dhe sot Shqipëria është tërësisht në duart e krimit dhe vetëm ngjarjet e fundit tregojnë se në Shkodër krimi dhe policia janë një dhe se krimi godet në çdo skaj të këtij qyteti sikundër në çdo skaj të vendit. Dëshmitë e Dumanit që dora-dorës do të bëhen publike faktojnë lidhjen e bandave në nivelet më të larta të qeverisjes së sotme, faktojnë dominimin e tyre mbi shtetin mafioz, të kryqëzuara me të dhënat e prokurorive të vendeve të Beneluksit. Shqipëria rezulton, ministra e drejtorë të saj, prokurorë dhe gjykatës rezultojnë skllevër të krimit”

Me shqetësim foli edhe për rritjen e çmimit të naftës, duke i cilësuar antikushtetuese ngritjen e bordeve, anëtarëve të të cilëve u kërkoi të dorëhiqen.

“300ml euro janë grabitur nga xhepat e shqiptarëve vetëm nëpërmjet Bordeve, ç’ka ka bërë sot që mbi 300 mijë fëmijë dhe të rinj të jetojnë në kufijtë e varfërisë dhe të varfërisë ekstreme”

Ndaj ai bëri të ditur se për çdo demokrat dhe shqiptar, lind detyrimi që t’i dalin zot interesit kombëtar dhe të mos pranojnë plaçkitjen e vendit.

Tv Klan