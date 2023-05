Berisha-Ramës: Mbaje mend, rryma e fitores do të të marrë përpara!

21:24 12/05/2023

Koalicioni “Bashkë Fitojmë” ka mbyllur fushatën elektorale sot në Tiranë.

Sali Berisha iu drejtua kryeministrit duke i thënë që nuk mund të preket asnjë votë e qytetarëve më 14 Maj dhe se asgjë nuk do e ndalë rrymën e ndryshimit.

“48 orë na ndajnë nga shpresa e madhe që po vërshon në mbarë Shqipërinë ndaj dhe dilni në votime, mos harroni. Mos harroni se njeriu që ka frikë nga veprat e tij, vjedhjet që ka bërë, nga krimet e tij, kalon si hije nga sheshi në shesh dhe u bën thirrje mos dilni në votime. Kalon në skuta me fenerët e tij dhe shpërndajnë frikë, këtu para jush do t’i them Edi Ramës, mbaje mend se mund të vjedhësh ndonjë kovë në lumin që rrjedh, ndonjë votë, por lumin kurrë nuk e vjedh dot dhe të garantoj se rryma e ndryshimit, e fitores do të të marrë përpara, do të të fshijë. Do të të çojë atje ku e meriton, Edi Rama hiq dorë se populli është në këmbë, se shqiptarët janë më të vendosur se kurrë të mbrojnë lirinë e tyre.”

Berisha vlerësoi kandidatin e koalicionit opozitar për Tiranën Belind Këlliçi për programin e tij dhe energjinë.

“Miqtë e mi, gara mbyllet në Tiranë ndaj dhe unë dy fjalë do them për kryebashkiakun e ardhshëm të Tiranës. Ta falenderoj atë se me energjinë e tij rinore, me shpirtin e tij të pastër, me formimin e shkëlqyer, traaditën familjare të shkëlqyer nderon çdo qyetar të Tiranës, është prototipi më i mirë i të riut të suksesshëm. Ne ndihemi krenarë me të sepse ai garon si ndofta më i riu, më i shkolluari, më mirë i shkolluari, më me energji dhe me projektet më të mira në historinë e këtij qyteti.

Nuk ishte e lehtë të premtonte transportin falas, por nuk mund të mos e premtonte kur mendonte rëndimin që ky transport u shkaktonte qytetarëve të Tiranës, veçanërisht banorët në fshatra. Një përfaqësues dinjitoz i koalicionit tonë shpalosi në program parimet më të mira, që vendosin qytetarin në epiqendër ndaj dhe ai u zotua për çlirimin tuaj nga taksat, tatimet, nga barra tjetër e rëndë. Këlliçi paraqiti, premtoi një Tiranë tjetër. Ftoj qytetarët e Tiranës të mos harrojnë. Nuk ka krim më të shëmtuar që ne sot të jetojmë në një nga 10 qytetet më të ndotura të planetit.”/tvklan.al