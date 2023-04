Berisha: Ramës nuk ia mban të dalë në debat me mua

15:41 29/04/2023

“Ta lemë me zorrën qorre në gojë, të votojmë ndryshimin”

Ndonëse lokale këto zgjedhje për Sali Berishën kanë rëndësi historike, ndaj Edi Ramën nuk nguron ta ftojë çdo ditë në debat publik. Thirrjen ia adresoi edhe nga Librazhdi ku prezantoi kandidatin e koalicionit opozitar Shefki Çota.

“I them Edi Ramës hajde zotëri pavarësisht se çfarë ndjenjash kam për ty, por detyrimi ndaj qytetarëve e kemi, hajde të dalim bashkë. Merr çfarë të kesh për Sali Berishën, marr çfarë kam për ty. Nuk ia mban. Jo vetëm nuk del vetë, por nuk lë asnjë prej kandidatëve të tij”.

Fjalorin e përdorur nga Kryeministri në fushatë elektorale, Berisha e sheh si mënyrë të Edi Ramës për të bllokuar me banalitet llogaridhënien për vjedhjet që tha se i ka bërë shqiptarëve.

“Mashtrime vetëm mashtrime. Ndaj dhe përpiqet tani që të gjithë kërkesën e llogarisë që çdo njeri qoftë direkt, qoftë me veten e tij ia bën atij, ta bllokojë me banalite. Ta bllokojë me vulgaritet. Ta bllokojë duke folur zorra qorre, zorra e trashë, zorra e hollë”.

Banorët e Librazhdit i ftoi që në 14 maj të votojnë Shefki Çotën, duke mos kursyer akuzat për kundërshtarin e kandidatit opozitar që garon për këtë bashki.

“Le të vijë Shefkiu këtu, le të vijë kusho i Taulantit. Ai vjen nga xhepat e Taulantit, vjen nga skutat e Edi Ramës. Ata dolën nga bodrume mafioze dhe ju e patë vetë se çfarë përfaqësojnë”.

Në 14 Maj, Berisha tha se shqiptarët janë ftuar në mision për rivendosjen e pluralizmit dhe se çdo votë për Edi Ramën çon në thellimin e varfërisë.

