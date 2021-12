Berisha-Ramës: Shumë shpejt do ta paguash për lojën tënde me pluralizmin dhe opozitën

18:46 28/12/2021

Ish-Kryeministri Sali Berisha ishte në Durrës këtë të martë. Me rastin e 31 vjetorit të themelimit të PD-së në qytetin bregdetar, lideri historik i demokratëve mbajti një fjalim.

Ai paralajmëroi Kryeministrin Edi Rama dhe tha se shumë shpejt do ta paguajë për lojën me pluralizmin dhe opozitën shqiptare.

“Kufiri midis qëndrimit opozitar të PD-së dhe qëndrimit absolutisht kriminal të strukturuar të qeverisë po shuhej nëse kjo e fundit me vendimet, veprimet e saj, çdo ditë, çdo javë, çdo muaj, mbillte dëshpërim, pasiguri, zhgënjim, shpunësimit tek qytetarët. Opozita në një lloj imitimi të saj nuk ngjallte shpresë, nuk ngjallte besim, nuk ngjallte optimizëm. Kjo ishte një fatkeqësi e madhe kombëtare. Mirëpo kjo kohë mori fund. Lavdi Zotit ne kremtojmë sot përvjetorin e themelimit të degës së PD në Durrës si një opozitë vigane, si një opozitë e vërtetë, si një opozitë që riktheu në themelet e saj vlerat më të arrira mbi të cilat qëndron një forcë konservatore. Rikthejnë liritë dhe të drejtat e qytetarëve, dinjitetin e tyre. Rikthejnë familjen dhe vlerat e saj. Riktheu atdhetarinë dhe patriotizmin. Riktheu ato vlera që çdo shoqëri e lirë i ka mbrojtur, i ka ruajtur, i ka përcjellë nga brezi në brez për të ecur të sigurt drejt një të ardhme që meriton. Jemi të lirë sepse pavarësisht nga regjimi i krimit, pavarësisht nga dhuna dhe presioni ne vendosëm këtë vjeshtë të ngrihemi si njerëz të lirë. Ne vendosëm t’i themi besëprerit se koha jote mori fund. Ne vendosëm t’i themi Edvin Ramës mos luaj me opozitën. Shumë shpejt do ta provosh se sa shumë do të paguash për lojën tënde me pluralizmin dhe opozitën shqiptare”, tha Berisha./tvklan.al