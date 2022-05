Berisha: Rasti i Ilvi Metës tragjik, dëshmon fytyrën e vërtetë të narkoshtetit shqiptar

20:35 07/05/2022

Protestës së heshtur në shenjë homazhi ndaj Ilvi Metës, të riut që u vëtëvar në Komisariatin e Kavajës, i është bashkuar edhe ish-Kryeministri i vendit Sali Berisha.

Gjatë fjalës së tij për mediat, ish-kryeministri ka thënë se rasti i 31-vjeçarit, Ilvi Meta, dëshmon sipas Berishës fytyrën e vërtetë të shtetit shqiptar.

Sali Berisha: Kjo është një protestë e heshtuar ndaj vdekjeve të të rinjve në qelitë e narkopolicisë shqiptare. Çdo qytetar i këtij vendi që ndalohet në një institucion të vuajtjes së dënimit, ai ka të garantuar me ligj jetën, paprekshmërinë dhe dinjitetin e tij. Kjo është për çdo vend të lirë, kurse në Shqipëri është një seri tragjike të rinjsh, të cilët, hyjnë, shkojnë në qeli të shoqëruar në shëndet të plotë dhe dalin prej tyre me arkivol. Rasti i fundit i Ilvi Metës është një rast tragjik, i cili dëshmon fytyrën e vërtetë të narkoshtetit shqiptar. U shoqërua në polici dhe u mor me një vendim gjykata dhe brenda disa orëve del nga komisariati në arkivol. Asnjë nga përgjegjësit kryesorë të narkoshtetit nuk ka shqipëruar një fjalë të vetme të një të riu që nuk meritonte të humbiste jetën në insitucionet shtetërore, por ky është morali i kësaj bande në pushtet që rrezaton në të gjitha institucionet. Unë iu garantoj se shkaku më themelor i kësaj, i këtyre vdekje, vrasjeve apo vetëvrasjeve në qeli, në të dy rrethanat janë shtetërore sepse sipas ligjive nuk duhet të ndodhin. Shkak më kryesor është rektrutimi në Policinë e Shtetit i pengmarrëvsve, përdhunuesve, grabitësve dhe vrasësve ordinerë. Në këto qeli përshtaten praktika, qëndrime çnjerëzore, të papranueshme për një vend të lirë. Të gjitha këto janë vrasje shtetërore me qëllim apo pa qëllim. Një gjë është e sigurtë se një i shoqëruar dhe një i ndaluar nuk mund të vrasë veten, as të vritet apo të mbytet.

Më tej, Berisha akuzoi qeverinë duke e quajtur një “organizatë kriminale”.

Sali Berisha: Organizuam këtë protestë të heshtur për të tërhequr vëmendjen e qytetarëve shqiptarë ndaj kësaj situate dramatike që ekziston dhe kjo është treguesi më i dhimbshëm, por shkelja e lirive dhe të drejtave në këtë vend, është universal. Kjo lidhet me një fakt, siç e kanë dokumentet zyrtarë në një aferë, kjo qeveri funksionon si një organizatë kriminale që plaçket këta qytetarë me firma, me dokumenta, me rregullore./tvklan.al