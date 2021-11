Berisha reagon pas mbledhjes Shqipëri-Kosovë: Thelloi përçarjen mes dy qeverive - Tv Klan

Berisha reagon pas mbledhjes Shqipëri-Kosovë: Thelloi përçarjen mes dy qeverive

14:35 26/11/2021

Për ish-kryeministrin Sali Berisha, mbledhja e përbashkët Shqipëri-Kosovë këtë të premte, ka thelluar më shumë hendekun dhe përçarjen mes dy qeverive.

“Mbledhja e sotme në Elbasan e qeverisë së Shqipërisë dhe qeverisë së Kosovës duhet të shënonte një ngjarje të rëndësishme bashkëpunimi midis dy vendeve. Në të vërtetë ky takim thellon edhe më shumë hendekun dhe përçarjen midis dy qeverive të të njejtit komb”, shkruan Berisha.

Sipas Berishës, në Elbasan përballë qeverisë së Kosovës ishte ulur qeveria e Ramës të cilën ai e konssideron të “Zografit bis, apo e Ballkanit të Hapur, apo vasalitetit ndaj Beogradit.

“Me këtë rast dënoj me ashpërsinë më të madhe lojën e rrezikshme të Serbomadhit Vuçiç i cili sapo bisedoj me Carin e Kremlinit për veriun e Kosovës dhe vasalve të tij, Zografi Bis dhe Zaev që po bëjnë me rajonin tonë duke nxitur me nismën e tyre nacionalizmat e sëmura dhe konfliktualitetin në rajon”./tvklan.al