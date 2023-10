SPAK ngre akuza për korrupsion ndaj Sali Berishës/ Ish-Kryeministri refuzon të takojë oficerët: Nuk e shkel Kushtetutën

08:21 22/10/2023

“Shkelje Kushtetuete, nuk mund t’i refuzohet liria një deputeti”

Rreth orës 23:00 të së shtunës, Drejtori i Kundër Krimit Ekonomik në Policinë e Shtetit, i shoqëruar nga një oficer ngjitën shkallët e selisë së PD-së për t’i komunikuar masën “detyrim paraqitje” dhe bllokimin e pasaportës, Sali Berishës.

Qëndruan aty për rreth 60 minuta, por pa mundur t’ia komunikojnë vendimin e gjykatës, ish-kryeministrit.

Sali Berisha bëri të ditur për mediat se nuk pranoi t’i takonte oficerët e policisë. Ai shpjegoi se vendimi i gjykatës ndaj tij është në shkelje të Kushtetutës, pasi nuk mund t’i kufizohet liria një deputeti, pa vendimin e Parlamentit.

Sali Berisha: Kushtetuta është Kushtetutë. Siç ua sqaroi Bylykbashi, ky ishte një akt i turpshëm i Edi Ramës i cili i urdhëron si mercenarë të shkelmojnë Kushtetutën. Ka një nen, neni 73 pika 2, që qartëson në mënyrë të kristaltë çdo veprim, pra deputetit nuk mund ti kufizohet liria në asnjë lloj forme pa vendim të parlamentit.

Pyetje: Besoni se PS nuk do e marrë ketë vendim, nëse do të hyni në këtë procedurë.

Sali Berisha: Në vitin 2012, unë kam dërguar ligjin që të mos ekzistojnë asnjë nga këto dhe kundërshtari më i egër i këtij ligji ishte Edi Rama. Por ai tani në panik të tmerrshëm, ka panik se ai e di që lëvizja dhe beteja është pa kthim, kishte dërguar, oficerë të lartë jo nga prokuroria, por drejtori i krimit ekonomik etj., që nuk mund të vinin kurrë, por të shndërruar në mercenarë mund të bëjnë çfarë u urdhërojnë. Unë nuk i takova.

Pyetje: Nuk patët asnjë takim personalisht?

Sali Berisha: Jo nuk pata asnjë takim personalisht sepse unë do të respektoj kushtetutën, e cila prevalon. Ky ishte turpi i Edi Ramës.

Pyetje: Nuk pranuat vendimin që ata kishin ardhur të sjellin?

Sali Berisha: Unë ata nuk i takova fare sepse unë nuk mund të pranoj shkelmim të kushtetutës se do Edi Rama, nuk mund të pranoj. Po t’i takoja, do i thoja çojani Edi Ramës ta ziejë çaj. Mos i ngatërrojmë gjërat, ajo që nisi ditën e enjte është pa kthim. Edi Rama përpiqet t’i mpleksë, por me dështim. Besoj se u përgjigja.

Berisha i cilësoi ata mercenarë dhe procesin ndaj tij, sulm politik i kryeministrit.

Sjellim në vëmendje se me dyshimet që është përfshirë në korrupsion dhe pastrim parash në privatizimin e ish-kompleksit Partizani, në bashkëpunim me dhëndrin e tij, Jamarbër Malltezi, ish-kryeministri Sali Berisha është vënë nën masën e sigurisë “Detyrim për t’u paraqitur”, si dhe i është ndaluar dalja jashtë shtetit.

Me kërkesë të prokurorëve të SPAK, Arben Kraja dhe Enkelejda Millonai dhe me aprovimin e Gjykatës së Posaçme, në pranga për të njëjtën dosje u vu Jamarbër Malltezi, i cili ndër të tjera akuzohet edhe për pastrim parash. Malltezi u ndalua në aeroportin e Rinasit ku po priste bashkëshorten e tij që kthehej nga një vend i Bashkimit Europian.

Në vendimin e lëshuar nga gjyqtarja e posaçme Irena Gjoka, SPAK gjithashtu vuri në sekuestro edhe pasuritë në pronësi të Malltezit.

Detyrim për t’u paraqitur me dyshimet e përfshirjes në korrupsion, u caktua nga gjykata edhe për biznesmenin Fatmir Bektashi, ndërtues dhe bashkëpronar i ndërtimeve të bëra në ish-Kompleksin “Partizani”.

Hetimet për këtë dosje nisën pas kallëzimit të bërë në SPAK në 2020-ën nga Taulant Balla, sot ministër i Brendshëm, në atë kohë kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Në kallëzim Balla pretendonte se ish-kompleksi Partizani u privatizua në vitin 2009 në dëm të interesave të shtetit me një çmim më vogël se reali.

