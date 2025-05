Takimi i radhës i kryetarit të PD, Sali Berisha ishte në Librazhd. Banorëve u përcolli përshëndetje nga Kongresi i Partisë Popullore Europiane, që sipas tij nëpërmjet rezolutës, Edi Ramën e shpalli armik të votës së lirë.

“Një rezolutë në mbështetje të secilit prej jush dhe votës tuaj, denocuan Edi Ramën, klikën e tij si armiq të egër të votës së lirë të shqiptarëve.”

Në shënjestër të akuzave pati dhe Taulant Ballën, që sipas Berishës bashkëpunon me grupet kriminale.

“Çfarë fitoi Tao nga vota tuaja? Tao Tao fitoi qindra milionë të fshehura, fitoi pasuri, fitoi emrin më të keq si baloz krimi në Elbasan dhe Shqipëri.”

Berisha u prezantoi banorëve programin e PD, që sipas tij do rrisë mirëqënien e tyre që në vitin e parë të qeverisjes.

“100 ditët e para, miq, ne nxjerrim shqiptarët nga varfëria e skajshme. Por çdo shqiptari me rrogë të ulët nën 500 Euro, çdo pensionisti ne japim kartën e konsumatorit, me të cilën ai do të blejë ushqimet dhe gjërat bazë 20% më lirë se të tjerët, çfarë do të thotë do të marrë në vit 450 Euro kompensim.”

11 maji, është i sigurt që do i sjellë fitoren.

“Ju bëj thirrje të dëgjoni zërin e miqve tanë që shohin PD forcën kryesore politike të lireve dhe të drejtave të shqiptarëve, të begatimit dhe prosperitetit të tyre, të integrimit të tyre në Europë.”

Berisha del në mbrojtje të banorëve të Hotolishtit të cilët preken nga plani i rrugës Elbasan- Prrenjas, dhe i bën thirrje policisë dhe administratës të zbatojnë ligjin dhe jo udhrat e kriminelëve.

