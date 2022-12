Berisha: Revolucioni demokratik hyn në fazën e dytë, do vazhdojmë të pamposhtuar për shpëtimin e Shqipërisë

13:02 09/12/2022

Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në konferencën e përjavshme me gazetarët është shprehur se revolucioni demokratik do të hyjë në fazën e dytë dhe që të dielën në votimin e primareve për bashkitë që janë akoma në balotazh.

Kryedemokrati Berisha është shprehur se PD do të vazhdojë e pamposhtuar revolucionin për të shpëtuar Shqipërinë dhe kjo do të jetë motoja e tyre.

Sali Berisha: Revolucioni demokratik hyn në fazën e dytë dhe që të dielën që vjen, shënon kurorëzimin e një procesi, festivali të vërtetë lirie në PD dhe ka nxjerrë këtë parti shumë herë më të fortë. Ne do të vazhdojmë të pamposhtuar revolucionin tonë për të shpëtuar Shqipërinë. Motoja do të jetë ajo dhe vetëm ajo. Do të bindë çdo shqiptar se nëse nuk i dalin zot votës së tyre, nuk kanë kurrë të ardhme se nëse presin nga të tjerët që t’i dalin për zot vetes së tyre, përqeshin veten e tyre. Ne jemi për të gjitha format e protestës dhe të mosbindjes civile./tvklan.al