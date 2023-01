Berisha: Revolucioni demokratik i viteve ’90, ngjarja më e rëndësishme pas shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë

12:58 28/01/2023

Themelimi i Partisë Demokratike në Burrel ka shënuar 32-vjet nga krijimi i tij. I pranishëm në këtë ceremoni ka qenë dhe Kryetari i PD-së Sali Berisha.

Gjatë fjalës së tij, kryedemokrati Berisha ka deklaruar se themelimi i PD dhe revolucioni demokratik i viteve ’90 përbën ngjarjen më të rëndësishme për Shqipërinë pas shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë.

Sali Berisha: Së pari, më lejoni së bashku me ju të përulemi me nderimin më të madh para të gjithë atyre matjanëve që 32 vite më parë, themeluan këtu në Mat, degën e PD-së. E themeluan atë në kushtet e një terrori të vërtetë komunist kundër saj. Mati ka njohur pas themelimit të PD-së, ndër terroret më të egra kundër demokratëve. Themeluesit dhe qytetarët e Matit që mbështetën atë, në antimitingun e organizuar nga Ramiz Alia dhe diktatura e tij, kaluan mes gurëve dhe plumbave, por nuk u mposhtën. Së bashku me Azem Hajdarin në krye, ata ia dolën të shmangin aktin që kishte parashikuar Partia e Punës. Dhe Mati u shndërrua në një bastion të demokracisë.

Themelimi i PD dhe revolucioni demokratik i viteve ’90 përbën ngjarjen më të rëndësishme për Shqipërinë pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. 46 vite në diktaturë tjetërsuan shqiptarët. 46 vite në diktaturë i vendosën shqiptarët në terrorin e urisë, në terrorin psikologjik të kasaphanës së luftës së klasave, në terrorin e burgjeve dhe kampeve të përqendrimit. Themelimi i PD si parti e lirisë, dinjitetit njerëzor dhe interesit kombëtar të PD, shënoi kthesën epokale për Shqipërinë dhe kombin shqiptar. Bëri që shqiptarët, njerëzit më të shtypur të planetit, të shndërrohen në qenie të lira, ashtu siç kishin lindur, ashtu siç janë njerëzit para Zotit dhe lirisë.

Në rrugëtimin e saj, PD ia doli të ndërtojë në Shqipëri sistemin demokratik. Ndërtoi ekonominë e tregut. Ia doli që shqiptarët, më të varfrit e të varfërve në Europë dhe planet, të lënë mbrapa të gjitha kombet e tjera të Ballkanit për rrogën mesatare të vitit 2008. Ia dolën që shqiptarët, më të izoluar në Europë, të anëtarësohen në KiE, NATO, të marrin rekomandimin për statusin e vendit kandidat, të vendosin bashkëpunim me vendet më të lira të botës.

Shqipëria sot, 32 vite më vonë, është 32 herë më ndryshe nga ajo që ishte në vitin 1990 dhe 1991. Ndaj më uroj të lejoj 32 herë, gëzuar festën, gëzuar themelimin e PD.

Kryetari i PD-së Berisha është kthyer pas në kohë teksa ka thënë se në çdo rrethanë PD ka mbrojtur dhe do mbrojë interesin kombëtar.

Sali Berisha: PD ia doli me revolucion paqësor të shndërrojë Shqipërinë në vendin e shtetit ligjor dhe vendin e qytetarëve të lirë. Ajo në javën e parë do deklaronte se ylli i saj polar do të ishte çështja kombëtare. Kjo deklaratë do bëhej programi i PD. E vërteta është se ne mbështetëm dhe mbështesim në çdo kohë, shqiptarët kudo që janë, në Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi, Preshevë, Bujanovc e kudo që ndodhen.

Pikërisht se PD u dëshmua zëdhënëse besnike e interesit kombëtar të shqiptarëve dhe çështjes kombëtare, jo rastësisht, pavarësia e Kosovës do shpallej në Tiranë, në vizitën e tij historike nga presidenti dhe miku i madh i shqiptarëve, Xhorxh Bush. Në çdo rrethanë ne mbrojtëm dhe do mbrojmë interesin kombëtar. Kombi jeton në dy-tre shtete, por interesi kombëtar i shqiptarëve është një dhe i pandarë dhe ne do e mbrojmë atë në çdo kohë, në çdo rast, pa u lëkundur, sepse është jetik për të ardhmen tonë.

Kjo është arsyeja se pse ne mbështetëm me gjithë potencialin tonë, luftën çlirimtare në Kosovë, mbështetëm pavarësinë e Kosovës, kundërshtuam me forcën më të madhe pazaret e Edi Ramës dhe padronit të tij Vuçiç me Kosovën dhe territorin e saj. Kundërshtuam me forcën më të madhe Ballkanin e Hapur të Vuçiçit dhe vasalit Edi Rama si projekt ruso-serb. Ne qëndrojmë për integrimin e Shqipërisë në BE, qëndrojmë për Nismën e Berlinit, për paqen dhe bashkëpunimin rajonal.

Në fjalën e tij, kryedemokrati Berisha ka bërë thirrje qytetarëve që të bashkohen për betejën finale pasi siç e thekson ai, qytetarët duhet të votojnë të lirë.

Sali Berisha: Misioni ynë është largimi një minutë e më parë i Edi Ramës nga pushteti. Ne, së shpejti kalojmë në betejën finale, kundër këtij armiku, i cili turpëron çdo vend, çdo njeriu, çdo qytetar. Kundër këtij armiku, që zbaton parimet më të zeza ndaj kundërshtarit dhe opozitës. Kundër këtij armiku të pabesë, të paskrupullt, që nuk ngurron t’i fusë thika edhe partnerit më kryesor strategjik të Shqipërisë. Edi Rama ka tejkaluar çdo lloj pragu, çdo lloj vije të kuqe. Çdo ditë që qëndron është dënim, është haraç, është turp për çdo shqiptar. Ndaj dhe të ngrihemi, t’i tregojmë botës se ne kurrë, korrupsioni nuk na mposht. Se ne kurrë fatkeqësia nuk na mposht. Se ne kurrë nuk pranojmë dhe nuk do pranojmë monizmin, përkundrazi do bëjmë gjithçka, çdo sakrificë që shqiptarët të votojnë si qytetarë të lirë.Ndaj të bëhemi për betejën tonë finale,me çdo çmim, me çdo kusht, qytetarët duhet të votojnë të lirë. /tvklan.al