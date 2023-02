Berisha: Revolucioni, domosdoshmëri

15:37 20/02/2023

“Rama nuk rrëzohet vetëm nga vota e lirë”

20 Shkurtin e 1991-shit, Sali Berisha e vlerëson si shembullin frymëzues për të rrezuar një regjim. Drejtuesve politikë të selisë blu, kryedemokrati i kujton se rrëzimi i bustit të diktatorit ishte hapi i parë për të fituar zgjedhjet e 22 Marsit, ndaj revolucioni i nisur është domosdoshmëri për të larguar Edi Ramën, që sipas tij, ka dëshmuar se nuk rrëzohet vetëm nga vota e lirë.

“Nuk mund të ecet kurrë ‘business as usual’. Nëse ndonjë mendon se ky ikën me votë, personalisht nuk besoj se ikën me votë. Çdo ditë tregon se ky shtetin mafioz po e shndërron gjithnjë e më shumë në makineri mafioze elektorale”, tha Berisha.

Berisha mirëkupton dhe skeptikët ndaj revolucionit, por mendon se s’ka rrugë tjetër, bashkimi i të pakënaqurve ndaj qeverisjes së Edi Ramës për të është zgjidhja për të shpëtuar vendin.

“Revolucioni nuk është vetëm revolucioni i protestave paqësore, është revolucion i mosbindjes civile para së gjithash. Duhet të përgatitemi. Kemi një përqindje shumë të madhe të popullatës që e urren Edi Ramën. Duhet të japim mesazhe shumë të qarta që sakrificat më të mëdha na presin përpara”.

Në një deklaratë të bërë më herët po nga selia blu, lideri i demokratëve kërkoi edhe njëherë nga mbështetësit e tij që ashtu si 32 vite më parë të frymëzohen për të hedhur Edi Ramën, atë që e quan pasardhësin më të korruptuar të komunistëve.

